HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Gantungkan Nasib ke Laga Lain untuk Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023

Djanti Virantika , Jurnalis-Kamis, 25 Januari 2024 |00:30 WIB
Media Vietnam Ledek Timnas Indonesia yang Gantungkan Nasib ke Laga Lain untuk Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023
Laga Timnas Indonesia vs Timnas Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

MEDIA Vietnam, Thanh Nien, meledek Timnas Indonesia yang gantungkan nasib ke laga lain untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Mereka menyindir pula sikap penuh percaya diri Timnas Indonesia sebelum melawan Jepang, yang yakin bakal bisa menentukan sendiri nasib lolos ke 16 besar Piala Asia 2023, tanpa perlu bergantung ke hasil tim lain.

Ya, Timnas Indonesia baru saja mendapat kekalahan dari Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Berlaga di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu 24 Januari 2024 malam WIB, skuad Garuda tumbang dengan skor 1-3.

Timnas Indonesia vs Timnas Jepang

Hasil itu membuat Timnas Indonesia hanya finis di urutan ketiga pada klasemen akhir Grup D. Mereka pun masih punya peluang lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Tetapi, nasib Timnas Indonesia lolos ke babak 16 besar lewat jalur peringkat 3 terbaik harus bergantung ke hasil tim di grup lainnya. Pasalnya, di klasemen tersebut, pasukan Shin Tae-yong berada di posisi tak aman.

Kini, Timnas Indonesia menempati posisi keempat pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik. Mereka mengolek 3 poin dan selisih gol -3 dari 3 laga yang telah dijalani.

Dengan begitu, Justin Hubner cs masih harus menanti hasil di laga lainnya. Ada dua laga yang hasilnya penting dalam menentukan lolos atau tidaknya Timnas Indonesia ke 16 besar. Laga itu adalah Yordania vs Bahrain (Grup E) dan Oman vs Kirgistan (Grup F).

Pasalnya, Bahrain sedang duduk di urutan ketiga pada klasemen sementara peringkat 3 terbaik saat ini dengan perolehan 3 poin dan selisih gol -1 dari 2 laga yang dijalani. Sementara Oman, mereka ada di urutan keenam dengan 1 poin dan selisih gol -1 dari 2 laga yang dijalani.

Mendapati kondisi ini, media Vietnam, Thanh Nien, langsung meledek Timnas Indonesia. Mereka menyebut skuad Garuda sudah tak bisa lagi menentukan nasibnya di tangan sendiri.

“Kalah dari Jepang, Timnas Indonesia tak lagi berhak tentukan sendiri nasibnya di Piala Asia 2023,” tulis media Vietnam, Thanh Nien, dikutip Kamis (25/1/2024).

