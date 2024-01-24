Timnas Indonesia Gantungkan Nasib ke Laga Lain untuk Lolos 16 Besar Piala Asia 2023, Begini Reaksi Waketum PSSI

JAKARTA – Wakil Ketua Umum (Waketum) PSSI, Zainudin Amali, angkat bicara soal nasib Timnas Indonesia yang masih harus menggantungkan ke laga lainnya untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Dia pun berharap di laga lainnya, yakni Oman vs Kirgistan pada Grup F, duel itu berakhir imbang.

Ya, Timnas Indonesia harus menelan kekalahan 1-3 dari Jepang di laga terakhir Grup D Piala Asia 2023. Laga itu digelar di Stadion Al Thumama, Doha, Qatar, Rabu (24/1/2024) malam WIB.

Adapun tiga gol yang bersarang ke gawang Ernando Ari dicetak oleh brace Ayase Ueda pada menit keenam dan 52, lalu gol bunuh diri Justin Hubner di menit ke-88. Sementara itu, Timnas Indonesia baru bisa membuka keran golnya lewat sontekan Sandy Walsh pada menit 90+1.

Hasil itu tentu saja cukup disayangkan. Sebab sejatinya, skuad Garuda wajib meraih kemenangan guna lolos langsung ke 16 besar dengan status runner-up.

Kekalahan itu pun sekaligus membuat peluang Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar cukup sulit. Namun, harapan skuad Garuda menembus fase gugur masih ada, yakni masuk empat slot peringkat tiga terbaik.

Tetapi, peluang itu harus dilihat dari hasil pertandingan lainnya. Ada duel Bahrain kontra Yordania (Grup E) dan Oman versus Kirgistan (Grup F).

Realistisnya, Timnas Indonesia berharap laga Oman kontra Kirgistan berakhir tanpa pemenang. Karena jika itu terjadi, skuad Garuda yang mengoleksi tiga angka masih lebih unggul ketimbang Oman yang pada akhirnya mengemas dua angka jika main imbang.