Hasil Timnas Iran vs UEA di Piala Asia 2023: Menang 2-1, Team Melli Sempurna di Fase Grup!

HASIL Timnas Iran vs Uni Emirat Arab (UEA) di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Team Melli -julukan Timnas Iran- sukses meraih kemenangan dengan skor 2-1.

Laga Timnas Iran vs UEA dalam matchday terakhir Grup C Piala Asia 2023 digelar di Education City Stadium, Doha, Qatar, Selasa (23/1/2024) malam WIB. Kemenangan atas UEA membuat Iran mengukir perjalanan sempurna di fase grup.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Iran langsung tancap gas sejak menit awal dengan menggempur lini pertahanan Uni Emirat Arab. Kendati begitu, pertahanan yang dimiliki The White Jersey -julukan Timnas Uni Emirat Arab- masih cukup solid.

Setelah melancarkan gempuran demi gempuran, akhirnya Team Melli -julukan Timnas Iran- berhasil membuka keran golnya pada menit ke-26. Gol itu dicetak lewat tendangan Mehdi Taremi setelah menerima umpan manis dari Sardar Azmoun.

Team Melli berhasil menjebol gawang Uni Emirat Arab pada menit ke-33 lewat tandukan Ali Gholizadeh. Namun, gol tersebut harus dianulir oleh wasit setelah meninjau lewat VAR karena Gholizadeh sudah dalam posisi offside.

Iran masih terus mendominasi jalannya pertandingan. Uni Emirat Arab dipaksa bermain bertahan dan hanya andalkan serangan balik. Kendati dominan, Team Melli belum bisa menambah keunggulannya hingga peluit panjang tanda berakhirnya babak pertama dibunyikan.