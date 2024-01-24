Hasil Timnas Hong Kong vs Palestina di Piala Asia 2023: Pesta Gol 3-0, Singa Kanaan Geser Timnas Indonesia dari Klasemen Peringkat 3 Terbaik!

HASIL Timnas Hong Kong vs Palestina di Piala Asia 2023 akan diulas dalam artikel ini. Singa Kanaan -julukan Timnas Palestina- sukses meraih kemenangan dengan skor 3-0!

Laga Timnas Hong Kong vs Palestina digelar di Stadion Abdullah bin Nasser bin Khalifah, Doha, Selasa (23/1/2024) malam WIB. Hasil ini membuat Palestina memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023 lewat jalur peringkat 3 terbaik.

Kemenangan Timnas Palestina ini juga membuat posisi Timnas Indonesia di klasemen sementara ranking 3 terbaik Piala Asia 2023 tergeser kembali. Sebelumnya, skuad Garuda turun satu peringkat usai Suriah berhasil menang atas India dengan skor 1-0.

Kini, Timnas Indonesia pun menempati posisi keempat di klasemen sementara ranking 3 terbaik Piala Asia 2023 dengan perolehan 3 poin. Palestina sendiri ada di puncak klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 saat ini dengan 4 poin.

Sejatinya, jika laga Hong Kong vs Palestina berakhir tanpa pemenang saja, atau Palestina menelan kekalahan, Timnas Indonesia bisa dipastikan lolos langsung ke 16 besar Piala Asia 2023, terlepas dari hasil apa pun di laga terakhir Grup D nanti melawan Jepang. Tetapi kini, harapan itu sirna.

Timnas Indonesia pun dipastikan perlu berjuang keras di laga terakhir Grup D nanti untuk menentukan nasib lolos ke 16 besar. Laga itu akan digelar pada Rabu (24/1/2024) pukul 18.30 WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Palestina berhasil unggul cepat atas Hongkong dalam laga itu. Kepastian itu usai Oday Dabagh mencetak gol ke gawang lawan memaksimalkan umpan dari Musab Al Batta pada menit ke-12.

Bukan tanpa perlawanan, Hong Kong pun juga berusaha menekan pertahanan Palestina. Namun, skuad Singa Kanaan masih cukup kukuh menghalau serangan yang datang.

Sampai akhir babak pertama, belum ada tambahan gol lagi dalam laga itu. Palestina pun sementara waktu masih unggul 1-0 atas Hong Kong.