HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadir di Qatar, Ketum PSSI Erick Thohir Berikan Motivasi Jelang Laga Timnas Indonesia vs Jepang

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 23 Januari 2024 |20:01 WIB
Ketum PSSI, Erick Thohir berikan motivasi jelang Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023.
Ketum PSSI, Erick Thohir berikan motivasi jelang Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: X/erickthohir)
A
A
A

DOHA – Ketua Umum (Ketum) PSSI, Erick Thohir hadir di Qatar jelang laga Tim Nasional (Timnas) Indonesia vs Jepang pada matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023. Ia sengaja hadir untuk menjadi saksi sejarah karena Timnas Indonesia kini berpotensi lolos ke babak 16 besar Piala Asia untuk pertama kalinya.

Tak sekadar hadir untuk menyaksikan sejarah di Al Thumama Stadium, Erick Thohir juga menyempatkan diri untuk memberikan suntikkan motivasi kepada para penggawa Timnas Indonesia. Ketum PSSI itu membakar semangat Timnas Indonesia ketika para pemain melakukan sarapan pagi ini, Selasa (23/1/2024) waktu setempat.

“Kunjungan saya ke Qatar kali ini untuk mendukung langsung Timnas Indonesia di Piala Asia 2023.Pagi ini sembari sarapan, saya menyemangati anak-anak Timnas agar mereka bisa memberikan yang terbaik di pertandingan besok melawan Jepang,” kata Erick Thohir, dikutip dari instagram @erickthohir, Selasa (23/1/2024).

Erick Thohir pun meminta kepada para pemain Timnas Indonesia memberikan penampilan terbaiknya saat melawan Jepang. Ia menilai sejarah baru bisa dibuat jika Timnas Indonesia benar-benar lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Ketum PSSI Erick Thohir berikan motivasi kepada Timnas Indonesia

“Terakhir Indonesia masuk sini (Piala Asia) 2007 kalau tidak salah. Jadi hampir 17 tahun lalu. Jadi ada sejarah yang harus dibuat,” ucap Erick Thohir kepada para pemain Timnas Indonesia.

“Kalau posisi saya di tempat Anda (bermain sebagai pemain Timnas Indonesia), tentu saya tidak akan sia-siakan. Tidak hanya diri Anda sendiri, keluarga Anda, masyarakat Indonesia, pasti ingin yang terbaik. Tapi stay humble,” tambahnya.

