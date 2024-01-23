Real Madrid Dituduh Menang atas Almeria karena Bantuan Wasit, Carlo Ancelotti Bilang Begini

MADRID - Pelatih Real Madrid, Carlo Ancelotti, merespons tuduhan banyak pihak yang menyebut kemenangan 3-2 timnya atas Almeria di laga lanjutan Liga Spanyol 2023-2024 karena ada bantuan dari wasit. Menurut Ancelotti, wasit Francisco Jose Hernandez Maeso sudah bekerja dengan baik dan ia menilai semua keputusan yang dikeluarkan sudah benar.

Dalam laga yang digelar di Stadion Santiago Bernabeu, pada Minggu 21 January 2024, Los Blancos -julukan Real Madrid- sempat tertinggal lebih dulu saat pemain sayap Almeria, Largie Ramazani, membawa tim tamu unggul 1-0 dalam 60 detik pertama. Almeria yang berada di posisi terbawah klasemen menggandakan keunggulan mereka tepat sebelum jeda via gol E. Gonzalez.

Setelah itu, Real Madrid bangkit di babak kedua, namun dianggap ada peran besar dari wasit Hernandez Maeso dan VAR. Los Blancos banyak diuntungkan dengan dimulai dari gol penalti Jude Bellingham usai bek Almeria, Kaiky, dinilai handball di dalam kotak.

Setelah itu, Almeria sempat mencetak gol ketiga lewat Sergio Arribas meski pada akhirnya dianulir wasit. VAR memutuskan adanya pelanggaran. Kemudian, gol penyeimbang Real Madrid via Vinicius Junior seharusnya handball, namun dianggap terjadi karena bahunya, bukan tangannya.

Selain itu, gol kedua Jude Bellingham dibatalkan karena offside. Pelatih Almeria, Gaizka Garitano, juga dikeluarkan dari lapangan karena terus-menerus memprotes sebelum Dani Carvajal mencetak gol kemenangan Real Madrid pada menit injury time.

Meski kemenangan Real Madrid atas Almeria diwarnai sejumlah keputusan yang kontroversi, Carlo Ancelotti justru membela sang wasit Hernandez Maeso. Dia menilai wasit tersebut sudah mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pengecekan VAR.