Hasil Real Madrid vs Almeria di Liga Spanyol 2023-2024: Comeback Manis, Los Blancos Menang 3-2!

MADRID - Hasil Real Madrid vs Almeria di Liga Spanyol 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Santiago Bernabeu, Madrid, Senin (22/1/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-2 untuk Los Blancos.

Almeria lebih dulu menyengat dan unggul 2-0 berkat gol Largie Ramazani (1') dan Edgar Gonzalez (43') di babak pertama. Namun, Madrid bangkit di paruh akhir lewat gol penalti Jude Bellingham (57'), sundulan Vinicius Jr (67'), dan Dani Carvajal (90+9') untuk mengamankan poin penuh.

Jalannya Pertandingan

Publik Stadion Santiago Bernabeu langsung terhenyak di menit pertama. Umpan terobosan Lucas Robertone langsung menembus pertahanan Madrid. Operan manis itu diselesaikan dengan baik oleh Ramazani lewat tembakan di dalam kotak penalti. Almeria unggul 1-0!

Tertinggal, tuan rumah langsung bangkit. Di menit ke-14, aksi Rodrygo sayangnya masih melebar. Almeria membalasnya dengan sepakan Sergio Arribas yang juga meleset dari target di menit ke-24.

Seisi stadion semakin bungkam lantaran Almeria mencetak gol keduanya di menit ke-43. Kali ini tembakan Gonzalez dari luar kotak penalti tak bisa dibendung oleh Kepa Arrizabalaga. Alhasil, tim tamu memimpin 2-0 saat rehat.

Usai istirahat, Carlo Ancelotti memasukkan tiga pergantian. Perubahan itu cukup menghidupkan serangan-serangan Madrid. Hasilnya, mereka mendapat penalti di menit ke-53 setelah Kaiky Fernandes dianggap handball.

Bellingham yang maju sebagai algojo, menuntaskan tugasnya dengan baik. Namun, keunggulan itu hampir saja sirna di menit ke-61. Beruntung, gol Arribas dianulir setelah intervensi VAR.