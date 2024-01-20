Omongan Diego Simeone Ini Sukses Bikin Vinicius Junior Dongkol dan Sakit Hati Usai Real Madrid Dikalahkan Atletico Madrid

OMONGAN Diego Simeone ini sukses bikin Vinicius Junior dongkol dan sakit hati usai Real Madrid dikalahkan Atletico Madrid akan diulas Okezone. Sebab, sang pemain sampai bereaksi negatif.

Bertanding di Stadion Wanda Metropolitano, Jumat 19 Januari 2024 dini hari WIB, pertandingan derby Madrid ini berlangsung dengan sangat sengit. Hujan gol terjadi sepanjang laga hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Los Rojiblancos.

Keempat gol tuan rumah masing-masing dicetak oleh Samuel Lino (39'), Alvaro Morata (57'), Antoine Griezmann (100'), serta Rodrigo Riquelme (119'). Sedangkan dua gol balasan Madrid tercipta dari gol bunuh diri Jan Oblak di menit 45+1' serta gol Joselu di menit 82.

Selain hujan gol, tensi panas juga menyelimuti pertandingan ini. Sederet aksi provokasi dan keributan terjadi sejak awal hingga bahkan setelah laga berakhir.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah keributan antara pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone dengan winger andalan Real Madrid, Vinicius Junior. Ya, pemain asal Brasil itu adalah sosok yang paling mudah diserang.

Vinicius sejak lama telah mengalami tindakan rasisme. Ia juga kerap kali membalas dan mengajak berkelahi jika provokasi lawan sudah terlewat batas.

Hal inilah yang mencoba dimanfaatkan oleh Simeone. Pelatih asal Argentina itu memang sangat dikenal berani untuk memprovokasi lawan jika itu perlu untuk kemenangannya. Dan di laga itu, rencananya berhasil.

Simeone terus memprovokasi Vini sepanjang laga. Tidak diketahui pasti apa yang dikatakan kepada lawannya. Kendati demikian, provokasi yang dilakukan sukses membuat sang pemain murka hingga mengajaknya berkelahi setelah pertandingan berakhir.