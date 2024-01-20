Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Omongan Diego Simeone Ini Sukses Bikin Vinicius Junior Dongkol dan Sakit Hati Usai Real Madrid Dikalahkan Atletico Madrid

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |22:03 WIB
Omongan Diego Simeone Ini Sukses Bikin Vinicius Junior Dongkol dan Sakit Hati Usai Real Madrid Dikalahkan Atletico Madrid
Vinicius Jr bersitegang dengan Diego Simeone gara-gara kalimat provokasi (Foto: Reuters/Susana Vera)
A
A
A

OMONGAN Diego Simeone ini sukses bikin Vinicius Junior dongkol dan sakit hati usai Real Madrid dikalahkan Atletico Madrid akan diulas Okezone. Sebab, sang pemain sampai bereaksi negatif.

Bertanding di Stadion Wanda Metropolitano, Jumat 19 Januari 2024 dini hari WIB, pertandingan derby Madrid ini berlangsung dengan sangat sengit. Hujan gol terjadi sepanjang laga hingga akhirnya pertandingan berakhir dengan skor 4-2 untuk kemenangan Los Rojiblancos.

Vinicius Jr

Keempat gol tuan rumah masing-masing dicetak oleh Samuel Lino (39'), Alvaro Morata (57'), Antoine Griezmann (100'), serta Rodrigo Riquelme (119'). Sedangkan dua gol balasan Madrid tercipta dari gol bunuh diri Jan Oblak di menit 45+1' serta gol Joselu di menit 82.

Selain hujan gol, tensi panas juga menyelimuti pertandingan ini. Sederet aksi provokasi dan keributan terjadi sejak awal hingga bahkan setelah laga berakhir.

Salah satu yang paling menyita perhatian adalah keributan antara pelatih Atletico Madrid, Diego Simeone dengan winger andalan Real Madrid, Vinicius Junior. Ya, pemain asal Brasil itu adalah sosok yang paling mudah diserang.

Vinicius sejak lama telah mengalami tindakan rasisme. Ia juga kerap kali membalas dan mengajak berkelahi jika provokasi lawan sudah terlewat batas.

Hal inilah yang mencoba dimanfaatkan oleh Simeone. Pelatih asal Argentina itu memang sangat dikenal berani untuk memprovokasi lawan jika itu perlu untuk kemenangannya. Dan di laga itu, rencananya berhasil.

Simeone terus memprovokasi Vini sepanjang laga. Tidak diketahui pasti apa yang dikatakan kepada lawannya. Kendati demikian, provokasi yang dilakukan sukses membuat sang pemain murka hingga mengajaknya berkelahi setelah pertandingan berakhir.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/04/07/46/2993568/hasil-athletic-bilbao-vs-real-mallorca-di-final-copa-del-rey-2023-2024-los-leones-juara-via-adu-penalti-WZ5OhsmtTS.JPG
Hasil Athletic Bilbao vs Real Mallorca di Final Copa del Rey 2023-2024: Los Leones Juara via Adu Penalti!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/46/2977661/copa-del-rey-2023-2024-atletico-madrid-disingkirkan-athletic-bilbao-diego-simeone-akui-los-rojiblancos-main-jelek-8mtTmacJMI.jpg
Copa del Rey 2023-2024: Atletico Madrid Disingkirkan Athletic Bilbao, Diego Simeone Akui Los Rojiblancos Main Jelek
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/03/01/46/2977420/hasil-athletic-bilbao-vs-atletico-madrid-di-semifinal-copa-del-rey-2023-2024-kalah-telak-0-3-los-rojiblancos-tersingkir-kqpyZzdLyJ.jpg
Hasil Athletic Bilbao vs Atletico Madrid di Semifinal Copa del Rey 2023-2024: Kalah Telak 0-3, Los Rojiblancos Tersingkir
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/46/2972595/athletic-bilbao-digadang-gadang-bakal-kuasai-piala-raja-spanyol-musim-2024-di-final-copa-del-rey-2023-2024-0X2OPvPcAC.jpeg
Athletic Bilbao Digadang-gadang Bakal Kuasai Piala Raja Spanyol Musim 2024 di Final Copa del Rey 2023/2024
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639051/esports-sumbang-medali-di-asian-youth-games-2025-ketum-pb-esi-budi-gunawan-hasil-pembinaan-berjenjang-nnj.webp
Esports Sumbang Medali di Asian Youth Games 2025, Ketum PB ESI Budi Gunawan: Hasil Pembinaan Berjenjang
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/24/real_madrid_melumat_levante_4_1.jpg
Link Live Streaming Real Madrid vs Valencia: Jadwal, Platform Resmi dan Cara Nonton Legal
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement