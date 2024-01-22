Disingkirkan Timnas Indonesia dari Piala Asia 2023, Vietnam Disebut Alami Kekalahan Paling Menyedihkan

Timnas Vietnam tersingkir dari Piala Asia 2023 usai kalah 0-1 dari Timnas Indonesia. (Foto: Reuters)

PEMILIK klub Liga 1 Vietnam, Hoang Anh Gia Lai FC (HAGL FC), Doan Nguyen Duc, kecewa dengan kegagalan Timnas Vietnam di Piala Asia 2023. Apalagi ia melihat gugurnya Vietnam dengan cara yang paling menyedihkan, yakni takluk di tangan rival mereka di Asia Tenggara, yakni Timnas Indonesia.

The Golden Star Warriors -julukan Timnas Vietnam- menelan kekalahan 0-1 dari Timnas Indonesia pada matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Satu gol kemenangan Skuad Garuda dicetak lewat gol penalti Asnawi Mangkualam pada menit ke-42.

Kekalahan itu sekaligus membuat Vietnam angkat kaki ada ajang bergengsi se-Asia tersebut. Pasalnya, The Golden Star Warriors telah menelan dua kekalahan dan saat ini berada di peringkat terakhir Grup D Piala Asia 2023.

Nguyen Duc mengatakan kekalahan tersebut menjadi kekalahan yang memalukan. Sebab, Vietnam di bawah kepemimpinan Philippe Troussier telah menelan dua kekalahan dari Timnas Indonesia di ajang bergengsi yakni pada SEA Games dan Piala Asia 2023.

"Kita telah gagal dari SEA Games hingga Piala Asia dengan cara yang paling menyedihkan," kata Nguyen Duc, dilansir dari Soha, Senin (21/1/2024).

Sampai-sampai, Nguyen Duc mengatakan Vietnam tidak perlu bermimpi jauh untuk menembus Piala Dunia. Seperti diketahui, The Golden Star Warriors juga akan bersua dengan Timnas Indonesia di matchday ketiga Grup F Kualifikasi Piala Dunia 2026 Zona Asia.