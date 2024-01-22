Komentari Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Presiden Jokowi: Mainnya Bagus Sekali

Presiden RI, Joko Widodo, memuji penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Vietnam (Foto: MPI/Raka Dwi Novianto)

PRESIDEN RI, Joko Widodo (Jokowi), mengaku menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di matchday dua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024. Ia lalu memuji permainan anak asuh Shin Tae-yong.

Duel Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik penalti di menit ke-42.

Jokowi mengaku menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Vietnam itu dari tayangan televisi. Bahkan, Kepala Negara menonton sejak menit pertama hingga peluit panjang berbunyi.

"Indonesia Vietnam 1-0, sampai jam 12 kurang saya nonton," kata Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 20 Januari 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai permainan Timnas Indonesia sangat bagus. Apalagi, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa unggul dan mempertahankan kemenangan hingga akhir pertandingan.