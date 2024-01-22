Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Komentari Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Presiden Jokowi: Mainnya Bagus Sekali

Raka Dwi Novianto , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |03:42 WIB
Komentari Kemenangan Timnas Indonesia atas Vietnam, Presiden Jokowi: Mainnya Bagus Sekali
Presiden RI, Joko Widodo, memuji penampilan Timnas Indonesia saat menghadapi Timnas Vietnam (Foto: MPI/Raka Dwi Novianto)
A
A
A

PRESIDEN RI, Joko Widodo (Jokowi), mengaku menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Timnas Vietnam di matchday dua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024. Ia lalu memuji permainan anak asuh Shin Tae-yong.

Duel Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik penalti di menit ke-42.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Jokowi mengaku menyaksikan laga Timnas Indonesia melawan Vietnam itu dari tayangan televisi. Bahkan, Kepala Negara menonton sejak menit pertama hingga peluit panjang berbunyi.

"Indonesia Vietnam 1-0, sampai jam 12 kurang saya nonton," kata Jokowi di Stadion Utama Gelora Bung Karno (SUGBK), Jakarta, Sabtu 20 Januari 2024.

Mantan Gubernur DKI Jakarta itu menilai permainan Timnas Indonesia sangat bagus. Apalagi, Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan bisa unggul dan mempertahankan kemenangan hingga akhir pertandingan.

Halaman:
1 2
      
