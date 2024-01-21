Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Oman vs Thailand: Timnas Indonesia Masih Nomor 2!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |23:47 WIB
Klasemen Sementara Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 Kelar Laga Oman vs Thailand: Timnas Indonesia Masih Nomor 2!
Timnas Indonesia masih bercokol di posisi dua klasemen peringkat tiga terbaik Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
BERIKUT klasemen sementara peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023 kelar laga Timnas Oman vs Timnas Thailand. Untuk sementara, Timnas Indonesia masih bercokol di posisi 2!

Laga Timnas Oman vs Timnas Thailand itu berlangsung di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar, Minggu (21/1/2024) malam WIB. Di luar dugaan, laga berakhir tanpa pemenang dengan skor 0-0.

Timnas Oman vs Timnas Thailand (Foto: Reuters/Molly Darlington)

Alhasil, Timnas Oman kini mengumpulkan satu poin dari dua laga. Sementara itu, Timnas Thailand di ambang kelolosan berkat torehan empat poin.

Hasil ini sekaligus menguntungkan Timnas Indonesia. Sebab, skuad Garuda masih bercokol di tangga kedua klasemen peringkat 3 terbaik Piala Asia 2023.

Hal itu tidak terlepas dari kemenangan atas Timnas Vietnam 1-0 pada Jumat 19 Januari 2024 malam WIB. Anak asuh Shin Tae-yong kini mengumpulkan nilai tiga, hasil dari satu kali menang.

Posisi teratas masih ditempati Timnas Bahrain. Sama seperti Indonesia, mereka mengemas tiga poin usai menang dramatis 1-0 atas Timnas Malaysia pada laga kedua Grup E yang berlangsung Minggu (21/1/2024) dini hari WIB.

