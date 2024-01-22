Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Hasil Lecce vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Menang 3-0, Bianconeri Naik ke Puncak Klasemen!

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |04:35 WIB
Hasil Lecce vs Juventus di Liga Italia 2023-2024: Menang 3-0, <i>Bianconeri</i> Naik ke Puncak Klasemen!
Juventus menang 3-0 atas Lecce dalam lanjutan Liga Italia 2023-2024 (Foto: Reuters/Alessandro Garofalo)
A
A
A

LECCE - Hasil Lecce vs Juventus di Liga Italia 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Comunale via del Mare, Lecce, Senin (22/1/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 3-0 untuk Bianconeri.

Tiga gol Juventus disarangkan Dusan Vlahovic (59', 68') dan Gleison Bremer (85'). Hasil itu membawa anak asuh Massimiliano Allegri naik ke puncak klasemen Liga Italia 2023-2024!

Lecce vs Juventus (Foto: Reuters/Alessandro Garofalo)

Jalannya Pertandingan

Tim tamu mencoba mendobrak pertahanan lawan sejak awal. Mereka mencoba memanfaatkan tidak bermainnya Inter Milan demi mendongkel sang rival dari puncak klasemen Liga Italia 2023-2024.

Namun, peluang pertama justru didapat Nikola Krstovic di menit kelima. Beruntung, tembakan dari luar kotak penalti itu melebar. Juventus kemudian mendapat kans dari sepak pojok. Akan tetapi, sundulan Weston McKennie di menit ke-11 disapu striker Lecce di mulut gawang!

Selang semenit, Filip Kostic ikut mengancam. Sayangnya, tembakan pemain asal Serbia itu melambung tipis dari gawang Wladimiro Falcone. Setelah peluang itu, tak ada lagi aksi atau peluang berbahaya. Skor 0-0 menutup babak pertama.

Usai rehat, Juventus mencoba menaikkan intensitas serangan. McKennie lagi-lagi mengancam dari situasi tendangan penjuru di menit ke-49. Kali ini, Falcone menangkap peluang itu dengan baik.

Halaman:
1 2
      
