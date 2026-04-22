Juara Premier League 2015-2016 Leicester City Ajak Oxford United Terdegradasi ke Liga 3 Inggris?

LEICESTER City sempat membuat gebrakan di Premier League 2015-2016 dengan menjadi juara. Bermodalkan pemain-pemain seperti Riyad Mahrez, NGolo Kante, Kasper Schmeichel dan Jamie Vardy, The Foxes -julukan Leicester City- benar-benar tak terbendung.

Hebatnya, gelar juara didapat Leicester City meski baru dua musim merasakan atmosfer Premier League! Tercatat, Leicester City sembilan musim (2014-2023) berada di kasta tertinggi sepakbola Inggris, Premier League.

Sempat bermain di Divisi Championship atau Liga 2 Inggris pada 2023-2024, Leicester City kembali promosi ke Premier League 2024-2025. Namun, karena performa buruk di musim tersebut, Jamie Vardy dan kawan-kawan lagi-lagi turun kasta ke Liga 2 Inggris pada 2025-2026.

1. Hancur Lebur di Liga 2 Inggris 2025-2026

Jamie Vardy kini memperkuat Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

Musim ini, Leicester City ditinggalkan sang juru gedor, Jamie Vardy, yang memilih melanjutkan karier bersama klub Serie A, Cremonese. Di saat bersamaan, Leicester City juga memiliki sejumlah nama-nama beken.

Sebut saja Hamza Choudhury, Harry Souttar hingga Patson Daka. Namun, Pengalaman pemain-pemain yang lama eksis di Premier League ini, belum cukup membantu Leicester City bertahan di Liga 2 Inggris 2025-2026.

Hingga pekan ke-22 Liga 2 Inggris 2025-2026, Leicester City duduk di posisi 23 klasemen dengan 42 angka. Jika memenangkan dua laga sisa, koleksi poin maksimal Leicester City adalah 48 poin.