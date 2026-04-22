HOME BOLA LIGA INGGRIS

Juara Premier League 2015-2016 Leicester City Ajak Oxford United Terdegradasi ke Liga 3 Inggris?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 22 April 2026 |06:42 WIB
Juara Premier League 2015-2016 Leicester City Ajak Oxford United Terdegradasi ke Liga 3 Inggris?
Leicester City terdegrasi ke Liga 3 Inggris 2026-2027. (Foto: Laman resmi Leicester City)
LEICESTER City sempat membuat gebrakan di Premier League 2015-2016 dengan menjadi juara. Bermodalkan pemain-pemain seperti Riyad Mahrez, NGolo Kante, Kasper Schmeichel dan Jamie Vardy, The Foxes -julukan Leicester City- benar-benar tak terbendung.

Hebatnya, gelar juara didapat Leicester City meski baru dua musim merasakan atmosfer Premier League! Tercatat, Leicester City sembilan musim (2014-2023) berada di kasta tertinggi sepakbola Inggris, Premier League.

Sempat bermain di Divisi Championship atau Liga 2 Inggris pada 2023-2024, Leicester City kembali promosi ke Premier League 2024-2025. Namun, karena performa buruk di musim tersebut, Jamie Vardy dan kawan-kawan lagi-lagi turun kasta ke Liga 2 Inggris pada 2025-2026.

1. Hancur Lebur di Liga 2 Inggris 2025-2026

Jamie Vardy kini memperkuat Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)
Jamie Vardy kini memperkuat Cremonese. (Foto: Instagram/uscremonese)

Musim ini, Leicester City ditinggalkan sang juru gedor, Jamie Vardy, yang memilih melanjutkan karier bersama klub Serie A, Cremonese. Di saat bersamaan, Leicester City juga memiliki sejumlah nama-nama beken.

Sebut saja Hamza Choudhury, Harry Souttar hingga Patson Daka. Namun, Pengalaman pemain-pemain yang lama eksis di Premier League ini, belum cukup membantu Leicester City bertahan di Liga 2 Inggris 2025-2026.

Hingga pekan ke-22 Liga 2 Inggris 2025-2026, Leicester City duduk di posisi 23 klasemen dengan 42 angka. Jika memenangkan dua laga sisa, koleksi poin maksimal Leicester City adalah 48 poin.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/22/45/3213929/liam_rosenior_berpotensi_dipecat_setelah_chelsea_kalah_0_3_dari_brighton-JmMp_large.jpg
Liam Rosenior Dipecat Setelah Chelsea Kalah 0-3 dari Brighton & Hove Albion di Liga Inggris 2025-2026?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/45/3213891/wolverhapmton_wanderers_langsung_terdegradasi_dari_premier_league_setelah_justin_hubner_pergi_justinhubner5-BKDh_large.jpg
Ditinggal Pemain Timnas Indonesia Justin Hubner, Wolverhampton Wanderers Resmi Terdegradasi dari Premier League!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/21/45/3213833/pelatih_chelsea_liam_rosenior_mengeluarkan_ultimatum_kepada_anak_asuhnya_jelang_laga_pekan_ke_34_liga_inggris_2025_2026_kontra_brighton-qhyE_large.jpg
Liam Rosenior Ultimatum Skuad Chelsea Jelang Sambangi Markas Brighton
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/04/20/45/3213574/erling_haaland_vs_gabriel_magalhaes-PnNA_large.jpg
Kisah Kebaikan Erling Haaland, Selamatkan Gabriel Magalhaes dari Kartu Merah dalam Duel Panas Manchester City vs Arsenal
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2026/04/21/51/1698413/daftar-lengkap-wakil-indonesia-di-malaysia-masters-2026-ljz.webp
Daftar Lengkap Wakil Indonesia di Malaysia Masters 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2026/04/22/vinicius_junior.jpg
Real Madrid Menang Tipis atas Alaves, Tapi Tetap Dicemooh! Mbappe dan Vinicius Jadi Sorotan
