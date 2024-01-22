Advertisement
HOME BOLA LIGA SPANYOL

Xavi Hernandez Bocorkan Kapan Bakal Tinggalkan Kursi Pelatih Barcelona

Rio Eristiawan , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |01:38 WIB
Xavi Hernandez Bocorkan Kapan Bakal Tinggalkan Kursi Pelatih Barcelona
Xavi Hernandez sudah bicara soal kapan bakal meninggalkan Barcelona (Foto: Reuters/Marcelo Del Pozo)
BARCELONA - Xavi Hernandez mengaku sudah menentukan waktu untuk meninggalkan kursi pelatih Barcelona. Ia akan melepas jabatan bergengsi tersebut andai sudah tidak dipercaya oleh pemain!

Tekanan hebat menghampiri Xavi setelah Barcelona gagal menjadi juara Piala Super Spanyol 2023. Blaugrana menelan kekalahan 1-4 dari Real Madrid di babak final yang berlangsung di Al-Awwal Stadium, Riyadh, Arab Saudi, pekan lalu.

Barcelona

Muncul kabar sebagian pemain Barcelona meragukan kapasitas Xavi sebagai pelatih. Sebab, sang legenda hidup klub dianggap tak bisa mengambil keputusan tepat sehingga menelan kekalahan telak dari Los Blancos.

Xavi mengaku tidak akan berada di Barcelona saat ini jika tidak memenangkan gelar Liga Spanyol musim lalu. Ia mengklaim tak segan melepas jabatan sebagai pelatih bila tak lagi dipercaya para pemain.

"Saya mencintai klub ini. Saya di sini untuk membawa (gelar), jika saya tidak memenangkan Liga Spanyol tahun lalu saya tidak akan berada di sini," kata Xavi, dikutip dari Goal International, Senin (22/1/2024).

"Pada hari ketika para pemain tidak lagi mengikuti saya, saya akan mengemas tas dan pergi. Saat seseorang memberitahu ada masalah, saya akan pergi," jelas pria asal Spanyol itu.

