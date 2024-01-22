Advertisement
HOME BOLA LIGA INGGRIS

Hasil Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Diogo Jota Menggila, The Reds Menang 4-0

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Senin, 22 Januari 2024 |01:25 WIB
Hasil Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024: Diogo Jota Menggila, <i>The Reds</i> Menang 4-0
Diogo Jota dan Darwin Nunez masing-masing menyumbang dua gol untuk kemenangan Liverpool 4-0 atas tuan rumah Bournemouth (Foto: Reuters/Peter Cziborra)
A
A
A

BOURNEMOUTH - Hasil Bournemouth vs Liverpool di Liga Inggris 2023-2024 sudah diketahui. Laga di Stadion Vitality, Bournemouth, Senin (22/1/2024) dini hari WIB, itu berakhir dengan skor 4-0 bagi The Reds.

Sempat kesulitan di babak pertama, Liverpool mengamuk pada paruh akhir. Diogo Jota menggila dengan mengemas brace (70', 79') serta melepas assist untuk gol Darwin Nunez yang turut mengukir dwigol (49', 90+3').

Darwin Nunez membuka skor di laga Bournemouth vs Liverpool 0-1 (Foto: Reuters/Peter Cziborra)

Jalannya Pertandingan

The Cherries langsung menggebrak di awal-awal laga. Liverpool yang terkaget-kaget sempat kesulitan menahan agresivitas tuan rumah. Akan tetapi, justru sang tamu yang mendapat peluang lebih dulu.

Sepakan jarak jauh Alexi Mac Allister di menit ke-19 nyaris membawa Liverpool unggul andai tidak meleset tipis. Selang enam menit, giliran tendangan kaki kanan Nunez dari luar kotak penalti bisa ditangkap kiper Neto.

Jual beli serangan terjadi. Tendangan Luiz Diaz di menit ke-34 kembali ditangkap kiper asal Brasil itu. Kompatriotnya di kubu Liverpool, Alisson, tak mau kalah dengan beraksi mengamankan sepakan Ryan Christie di menit ke-39. Alhasil, skor 0-0 tercipta saat rehat.

Usai turun minum, Liverpool gantian mengejutkan tuan rumah. Hasilnya manis. Umpan terobosan Jota bisa diselesaikan dengan tembakan mendatar Nunez di menit ke-49. Anak asuh Jurgen Klopp unggul 1-0!

