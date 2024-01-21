Hasil Bayern Munich vs Werder Bremen di Liga Jerman 2023-2024: Die Roten Takluk 0-1 di Kandang Sendiri

MUNICH - Hasil Bayern Munich vs Werder Bremen di Liga Jerman 2023-2024 sudah diketahui. Duel di Stadion Allianz Arena, Munich, Minggu (21/1/2024) malam WIB, itu berakhir dengan skor 0-1 untuk Die Werderaner.

Gol tunggal bagi kemenangan Werder Bremen dicetak Mitchell Weiser (59'). Kekalahan itu membuat Bayern Munich semakin tertinggal dari Bayer Leverkusen di klasemen Liga Jerman 2023-2024 dengan selisih tujuh poin.

Jalannya Pertandingan

Bayern berusaha langsung mendominasi laga pada babak pertama. Sebab, tim itu berstatus tuan rumah dan ingin secepat mungkin dapat unggul dari Werder Bremen.

Die Roten melancarkan berbagai serangan ke gawang tim tamu. Namun, pertahanan Werder Bremen masih cukup kokoh menjaga keperawanan gawangnya.

Bayern dan Werder Bremen pun harus puas sementara waktu bermain imbang 0-0. Saat turun minum kedua tim pasti akan berbenah diri agar lebih baik lagi pada babak kedua.

Tim lawan di luar dugaan malah unggul lebih dahulu atas Bayern dalam laga itu. Kepastian itu usai Mitchell Weiser dapat membobol gawang Bayern Munchen pada menit ke-59.