Hasil Liga Futsal Profesional 2023-2024: Pendekar United Disikat Halus FC 0-2!

HASIL Liga Futsal Profesional 2023-2024 akan diulas dalam artikel ini. Pendekar United harus menelan kekalahan dari Halus FC dengan skor 0-2.

Laga Halus FC melawan Pendekar United tersaji dalam pekan ke-8 Liga Futsal Profesional 2023-2024. Pertandingan tersebut berlangsung di GOR GBK Palu, Sulawesi Tengah, pada Minggu (21/1/2024) sore WIB.

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Halus FC dan Pendekar United bermain cukup hati-hati dalam awal babak pertama. Sebab, kedua tim masih mempelajari pola permainan satu sama lain sambil mengembangkan skema tim.

Laga pun perlahan berjalan ketat dalam laga tersebut. Halus FC dan Pendekar United mulai saling berbalas serangan dalam upaya mencetak gol lebih dahulu.

Namun, Halus FC berhasil membuka keunggulan lebih dahulu atas Pendekar United pada babak pertama dengan skor 1-0. Gol semata wayang Halus FC itu diciptakan oleh Rahmad Widyanto.