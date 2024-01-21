Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Malaysia Tersingkir dari Piala Asia 2023, Kim Pan-gon Siap Disalahkan

Andhika Khoirul Huda , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |13:24 WIB
Timnas Malaysia Tersingkir dari Piala Asia 2023, Kim Pan-gon Siap Disalahkan
Pelatih Timnas Malaysia, Kim Pan-gon. (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. Melihat hasil buruk itu, pelatih Malaysia, Kim Pan-gon pun mengaku bersalah karena telah menjanjikan harapan yang terlalu tinggi kepada pemain dan publik Negeri Jiran dalam turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- menelan kekalahan tipis 0-1 dari Bahrain dalam laga kedua Grup E Piala Asia 2023, Sabtu 20 Januari 2024. Gol tunggal Ali Madan pada menit 90+5 memupuskan harapan mereka untuk membawa pulang poin.

Sebelumnya, pada laga pembuka Grup E, Malaysia dibantai 0-4 oleh Yordania. Alhasil, mereka duduk di posisi buncit tanpa satu pun poin sehingga dipastikan gagal melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kim Pan-gon pun mengungkapkan bahwa kegagalan Malaysia melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bukanlah salah pemainnya atau Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM). Akan tetapi, ini semua merupakan kesalahannya sehingga dia bertanggung jawab atas itu.

Timnas Malaysia tersingkir dari Piala Asia 2023

“Tidak ada yang salah, di sinliah kami berada, mungkin sebagai pelatih saya yang salah. Saya terlalu berharap banyak, saya memberikan terlalu banyak Impian kepada pemain saya, kepada publik (Malaysia), itu masalah saya,” kata Kim Pan-gon dilansir dari Bernama, Minggu (21/1/2024).

“Tidak ada yang salah dari FAM, dari pemain atau publik, ini masalah pelatih,” tambahnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan sebenarnya Malaysia punya peluang untuk meraih hasil imbang atas Bahrain. Namun, para pemainnya gagal mendominasi permainan.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/02/51/1639359/luar-biasa-petenis-indonesia-janice-tjen-tembus-final-chennai-open-2025-mkb.webp
Luar Biasa, Petenis Indonesia Janice Tjen Tembus Final Chennai Open 2025
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/11/02/kiper_cremonese_emil_audero.jpg
Emil Audero Ukir Tiga Penyelamatan, Cremonese Tetap Takluk dari Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement