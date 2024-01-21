Timnas Malaysia Tersingkir dari Piala Asia 2023, Kim Pan-gon Siap Disalahkan

DOHA – Tim Nasional (Timnas) Malaysia dipastikan tersingkir dari Piala Asia 2023. Melihat hasil buruk itu, pelatih Malaysia, Kim Pan-gon pun mengaku bersalah karena telah menjanjikan harapan yang terlalu tinggi kepada pemain dan publik Negeri Jiran dalam turnamen yang digelar di Qatar tersebut.

Harimau Malaya -julukan Timnas Malaysia- menelan kekalahan tipis 0-1 dari Bahrain dalam laga kedua Grup E Piala Asia 2023, Sabtu 20 Januari 2024. Gol tunggal Ali Madan pada menit 90+5 memupuskan harapan mereka untuk membawa pulang poin.

Sebelumnya, pada laga pembuka Grup E, Malaysia dibantai 0-4 oleh Yordania. Alhasil, mereka duduk di posisi buncit tanpa satu pun poin sehingga dipastikan gagal melangkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Kim Pan-gon pun mengungkapkan bahwa kegagalan Malaysia melenggang ke babak 16 besar Piala Asia 2023 bukanlah salah pemainnya atau Asosiasi Sepakbola Malaysia (FAM). Akan tetapi, ini semua merupakan kesalahannya sehingga dia bertanggung jawab atas itu.

“Tidak ada yang salah, di sinliah kami berada, mungkin sebagai pelatih saya yang salah. Saya terlalu berharap banyak, saya memberikan terlalu banyak Impian kepada pemain saya, kepada publik (Malaysia), itu masalah saya,” kata Kim Pan-gon dilansir dari Bernama, Minggu (21/1/2024).

“Tidak ada yang salah dari FAM, dari pemain atau publik, ini masalah pelatih,” tambahnya.

Pelatih asal Korea Selatan itu pun mengatakan sebenarnya Malaysia punya peluang untuk meraih hasil imbang atas Bahrain. Namun, para pemainnya gagal mendominasi permainan.