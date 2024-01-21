Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Minggu 21 Januari 2024: Ada Timnas Oman vs Thailand, Live di iNews!

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Minggu, 21 Januari 2024 |06:43 WIB
Timnas Thailand akan melawan Oman di matchday kedua Grup F Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Minggu (21/1/1024) akan menyajikan dua pertandingan seru dari Grup F. Grup F tersebut akan memainkan matchday kedua, yang mana mempertemukan antara Tim Nasional (Timnas) Oman vs Thailand dan Kirgizstan vs Arab Saudi.

Ya, dua pertandingan Grup F itu akan menjadi penutup matchday kedua fase grup Piala Asia 2023. Sejauh ini keempat tim masih memiliki kans untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Tidak heran jika Thailand, Oman, Kirgizstan, hingga Arab Saudi diprediksi akan tampil total saat beraksi di matchday kedua Grup F Piala Asia 2023. Pertama, mari bahas pertandingan Oman vs Thailand.

Bagi Oman, laga melawan Thailand begitu krusial. Sebab pada laga perdananya di Grup F, Oman takluk 1-2 dari Arab Saudi.

Timnas Thailand

Tak heran saat ini Oman menduduki peringkat ketiga Grup F dengan 0 poin. Sementara Thailand menempati puncak klasemen sementara Grup F usai mengantongi 3 poin hasil dari kemenangan 2-0 atas Kirgizstan.

Demi menjaga kans lolos ke 16 besar, Oman jelas akan berupaya mengalahkan Tim Gajah Perang –julukan Timnas Thailand. Sedangkan Thailand pun juga akan mengincar 3 poin kedua mereka demi bisa lolos ke 16 besar.

