Penyebab Posisi Timnas Indonesia di Klasemen Peringkat 3 Terbaik Piala Asia 2023 di Bawah Bahrain meski Miliki Poin dan Selisih Gol Sama

Timnas Indonesia digeser Bahrain dari puncak klasemen peringkat ketiga terbaik di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)

PENYEBAB posisi Timnas Indonesia di klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 di bawh Bahrain dapat Anda ketahui di artikel ini. Ya, saat ini Bahrain menduduki puncak tertinggi di klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023.

Bahrain memaksa Timnas Indonesia turun ke posisi kedua pada klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023 meski sama-sama memiliki tiga poin. Hal itu terjadi usai Bahrain memenangkan laga kontra Malaysia di matchday kedua Grup E Piala Asia 2023 pada Sabtu 20 Januari 2024.

Bermain di Stadion Jassim bin Hamad, Doha, Qatar, Bahrain yang sebelumnya kalah 1-3 dari Korea Selatan mampu bangkit kala berjumpa Malaysia. Dengan semangat juang yang tinggi, Bahrain mengalahkan perwakilan Asia Tenggara tersebut dengan kemenangan 1-0.

Tiga poin dari hasil menyingkirkan Malaysia di Piala Asia 2023 itu pun membuat Bahrain kini berada di peringkat ketiga Grup E dengaan 3 poin. 3 poin itulah yang membuat Timnas Indonesia pun kini tergeser dari puncak klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023.

Menariknya, sejatinya Timnas Indonesia dan Bahrain tak hanya memiliki poin yang sama saja. Kedua tim pun memiliki selisih gol dan jumlah gol yang sama.

Selisih gol Timnas Indonesia dan Bahrain sama-sama -1, sedangkan jumlah gol kedua tim pun sama, yakni 2 gol. Lantas mengapa Timnas Indonesia posisinya lebih rendah dari Bahrain di klasemen peringkat ketiga terbaik Piala Asia 2023?

Dalam peraturan Piala Asia 2023, ketika poin tim sama maka hal pertama yang dilihat adalah selisih poin. Jika masih sama berlanjut ke jumlah mencetak gol. Andai masih sama lagi, maka dilihat secara poin fairplay.