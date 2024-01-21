Timnas Indonesia Lolos ke 16 Besar Piala Asia 2023 meski Kalah dari Jepang, Begini Syaratnya!

Timnas Indonesia masih bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 sekalipun kalah daari Jepang. (Foto: Reuters)

TIM Nasional (Timnas) Indonesia bisa lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 meski kalah dari Jepang di laga pamungkas Grup D yang berlangsung pada Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB. Tentunya ada syarat yang harus dipenuhi Timnas Indonesia jika mau tetap skenraio tersebut dapat terwujud.

Seperti yang diketahui, saat ini Irak yang bertengger di puncak klasemen Grup D dengan 6 poin dipastikan lolos ke 16 besar dengan status juara grup. Sebab apapun hasil laga Timnas Indonesia vs Jepang serta Irak vs Vietnam, takkan membuat tim berjuluk Singa Mesopotamia itu tergeser dari posisi pertama.

Sedangkan Vietnam yang kini berada di dasar klasemen Grup D pun sudah dinyatakan tidak lolos. Sehingga kini persaingan ada di antara Timnas Indonesia vs Jepang yang sama-sama memiliki 3 poin.

Andai menang atas Jepang, maka skuad Garuda akan memiliki 6 poin dan hal tersebut menjadikan Timnas Indonesia runner-up Grup D. Itu berarti Timnas Indonesia akan menemani Irak lolos ke 16 besar sebagai dua tim teratas di fase grup.

Perlu diketahui, di Piala Asia 2023 ada empat tim peringkat ketiga terbaik yang mendapatkan jatah tiket ke 16 besar. Dengan cara itulah, Timnas Indonesia pun masih bisa lolos ke 16 besar dengan mengharapkan menjadi tim peringkat ketiga terbaik di fase grup.

Hanya saja skenario itu bergantung besar terhadap hasil dari grup lain. Total ada enam grup di Piala Asia 2023, yang berarti Timnas Indonesia bersaing dengan lima tim peringkat ketiga dari grup lain.