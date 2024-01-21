Mantan Pelatih Timnas Vietnam Tanggapi Kekalahan The Golden Star dari Timnas Indonesia

Justin Hubner saat berebut bola dengan pemain Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)

DOHA – Mantan pelatih Timnas Vietnam U-21, Pham Minh Duc mengomentari kekalahan The Golden Star -julukan Timnas Vietnam- dari Indonesia. Pham mengatakan, perjuangan keras Timnas Indonesia berhasil menutup peluang Vietnam untuk menang.

Timnas Indonesia berhasil mengalahkan Vietnam 1-0 di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan itu berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Gol tunggal Timnas Indonesia dicetak oleh Asnawi Mangkualam (42’ (P)) lewat titik putih. Kemenangan ini membuat Skuad Garuda menghentikan catatan negatif belum pernah menang dari Vietnam sejak 2016.

Pham mengatakan kemenangan Timnas Indonesia diraih dengan cara yang pantas. Pasalnya, perubahan taktik serta pergantian pemain dari Vietnam tidak berhasil meruntuhkan semangat juang Timnas Indonesia.

“Setelah jeda, anak-anak masuk dan tim melakukan perubahan. Van Khang menggantikan Tuan Hai dan memiliki peluang untuk menyamakan kedudukan tetapi tidak bisa memanfaatkannya,” kata Pham dilansir dari Soha VN, Sabtu (20/1/2024).

“Setelah itu, Indonesia mendapatkan kembali posisinya dalam permainan dan mereka bermain sangat keras. Lini kedua kami lambat sehingga tidak menciptakan banyak peluang. Indonesia bermain sangat keras dan itu akan memusingkan pelatih (Philippe) Troussier di reuni berikutnya,” sambungnya.