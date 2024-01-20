Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023, Partai Perindo: Kemenangan Bersejarah

Muhammad Refi Sandi , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:52 WIB
Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023, Partai Perindo: Kemenangan Bersejarah
Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reutes)
A
A
A

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra merespons kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Vietnam dalam matchday kedua babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Duhail, Jumat (19/1/2024) malam WIB. Menurutnya kemenangan tersebut sangat spektakuler dan bersejarah.

"Respons kami, luar biasa kemenangan spektakuler dan bersejarah. Spektakuler karena dilakukan di ajang Piala Asia yang merupakan ajang sepak bola tertinggi di benua Asia," kata Effendi kepada wartawan, Sabtu (20/1/2024).

Dikatakannya raihan ini semakin menunjukkan taring Timnas Indonesia semakin diperhitungkan lawan setelah sebelumnya kerap mengalami kekalahan melawan Vietnam.

"Bersejarah tentu kita memutus sejarah buram menghadapi Vietnam yang sering kalah, dan tentu ini menjadi catatan sejarah penting bagi kebangkitan sepak bola kita ke depan," tambahnya.

 BACA JUGA:

Effendi yang merupakan Caleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 7 (Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Pesanggrahan) itu-- menyebut kemenangan Timnas sebagai tonggak lahirnya generasi emas sepak bola.

"Sebuah tonggak lahirnya generasi emas sepak bola nasional kita tentu ya," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180531/radja_nainggolan-cDvO_large.jpg
Kisah Haru Radja Nainggolan, Akui Menyesal Bela Belgia dan Ingin Perkuat Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/31/51/3180505/roberto_donadoni-Kdno_large.jpg
3 Pelatih Kenamaan Dunia yang Tertarik Tangani Timnas Indonesia, Nomor 1 Roberto Donadoni!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180239/timnas_indonesia-aLmd_large.jpg
Alasan Atep Sarankan Timnas Indonesia Ditangani Pelatih Asal Eropa
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/11/01/51/1639033/aftermatch-ketika-olahraga-fashion-dan-kebudayaan-bertemu-di-runway-jfw-2026-xvs.webp
Aftermatch: Ketika Olahraga, Fashion, dan Kebudayaan Bertemu di Runway JFW 2026
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/08/27/putri_kw.jpg
Putri KW Siap Hancurkan Wakil India di Hylo Open 2025
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement