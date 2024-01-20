Timnas Indonesia Menang 1-0 atas Vietnam di Piala Asia 2023, Partai Perindo: Kemenangan Bersejarah

Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023 (Foto: Reutes)

JAKARTA - Ketua Bidang Pemuda dan Olahraga DPP Partai Perindo, Effendi Syahputra merespons kemenangan 1-0 Timnas Indonesia atas Vietnam dalam matchday kedua babak penyisihan Grup D Piala Asia 2023 di Stadion Duhail, Jumat (19/1/2024) malam WIB. Menurutnya kemenangan tersebut sangat spektakuler dan bersejarah.

"Respons kami, luar biasa kemenangan spektakuler dan bersejarah. Spektakuler karena dilakukan di ajang Piala Asia yang merupakan ajang sepak bola tertinggi di benua Asia," kata Effendi kepada wartawan, Sabtu (20/1/2024).

Dikatakannya raihan ini semakin menunjukkan taring Timnas Indonesia semakin diperhitungkan lawan setelah sebelumnya kerap mengalami kekalahan melawan Vietnam.

"Bersejarah tentu kita memutus sejarah buram menghadapi Vietnam yang sering kalah, dan tentu ini menjadi catatan sejarah penting bagi kebangkitan sepak bola kita ke depan," tambahnya.

Effendi yang merupakan Caleg Partai Perindo DPRD DKI Jakarta Dapil 7 (Kecamatan Setiabudi, Kecamatan Cilandak, Kecamatan Kebayoran Lama, Kecamatan Kebayoran Baru dan Kecamatan Pesanggrahan) itu-- menyebut kemenangan Timnas sebagai tonggak lahirnya generasi emas sepak bola.

"Sebuah tonggak lahirnya generasi emas sepak bola nasional kita tentu ya," ujarnya.