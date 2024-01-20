Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kenapa Pemain Sepakbola Sering Makan Pisang di Tengah Pertandingan?

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |21:03 WIB
Kenapa Pemain Sepakbola Sering Makan Pisang di Tengah Pertandingan?
Pemain sepakbola Marcos Rojo makan pisang di tengah pertandingan (Foto: Mirror)
A
A
A

KENAPA pemain sepakbola sering makan pisang di tengah pertandingan? Hal ini akan coba dijawab Okezone.

Salah satu yang paling ikonik adalah saat mantan pemain Manchester United asal Argentina, Marcos Rojo. Pada pertandingan Liga Europa 2016-2017 menghadapi FC Rostov, ia kedapatan memakan pisang yang diberi oleh Ashley Young.

Buah pisang

Selain itu, ada pula pemain Timnas Cile, Marcelo Diaz. Dalam sebuah video yang beredar di sosial media, ia tampak memakan pisang sambil mendengarkan instruksi sang pelatih di tengah pertandingan.

Lantas apa sebenarnya yang membuat para pemain sepakbola sering makan pisang di tengah pertandingan?

Dilansir dari berbagai sumber, Sabtu (20/1/2024), mengonsumsi buah pisang sesaat sebelum pertandingan dapat memberi tambahan nutrisi yang sangat bermanfaat untuk jantung, otot, hingga kerangka tubuh. Pisang mengandung karbohidrat, kalium, dan vitamin C yang sangat bagus untuk para pesepakbola.

Karbohidrat yang ada pada pisang dapat diubah dengan cepat menjadi energi. Kalium yang ada di pisang juga membuat para pemain tidak mudah dehidrasi pada saat bertanding. Selain itu, pisang juga mengandung banyak nutrisi lain yang terkandung di suplemen olahraga seperti antioksidan, serat, dan vitamin B-6.

Menurut sebuah studi yang dilakukan Imperial College of London, pisang dapat membantu seseorang untuk lebih mudah bernafas. Hal ini tentu sangat baik untuk para pemain sepakbola yang harus berlarian dan mengatur nafas selama 90 menit penuh.

