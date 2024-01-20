Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jordi Amat Alami Patah Tulang dekat Hidung Usai Laga Timnas Indonesia vs Vietnam

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |20:19 WIB
Jordi Amat Alami Patah Tulang dekat Hidung Usai Laga Timnas Indonesia vs Vietnam
Jordi Amat mengalami patah tulang di dekat hidungnya (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)
A
A
A

DOHA - Bek Timnas Indonesia Jordi Amat mengalami patah tulang dekat hidungnya imbas benturan dengan pemain Timnas Vietnam pada laga matchday dua Grup D Piala Asia 2023. Hal itu diakui sendiri oleh sang pemain.

Amat berbenturan pada menit ke-66 dengan pemain Vietnam yang membuat hidungnya mengeluarkan darah. Ia harus digantikan oleh Rizky Ridho karena tidak dapat melanjutkan laga.

Jordi Amat

Sehari usai laga, Amat mengatakan sudah mendapatkan penanganan intensif dari tim medis setelah benturan itu. Ia dipastikan mengalami patah tulang dekat hidung setelah dilakukan pemeriksaan lanjutan.

"Ya, saya ada patah tulang kecil di sebelah hidung saya, saya kira 2 hari istirahat saja cukup untuk penyembuhan dan saya harap saya bisa bermain dengan masker untuk melindungi wajah saya," kata Amat, dilansir dari laman resmi PSSI, Sabtu (20/1/2024).

"Memang tidak nyaman karena menyakitkan tetapi saya berharap peradangannya hilang dalam beberapa hari," sambung pria berdarah Spanyol itu.

Pemain Johor Darul Takzim itu mengatakan sangat senang timnya dapat menang atas Vietnam. Sebab, kemenangan itu membuat Timnas Indonesia punya peluang lolos ke babak 16 besar.

Halaman:
1 2
      
