Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Timnas Indonesia Lewati Hadangan Vietnam, Marc Klok Optimistis Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Sabtu, 20 Januari 2024 |19:46 WIB
Timnas Indonesia Lewati Hadangan Vietnam, Marc Klok Optimistis Lolos 16 Besar Piala Asia 2023
Marc Klok optimistis Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@marcklok)
A
A
A

DOHA - Marc Klok optimistis Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai mengalahkan Timnas Vietnam 1-0 di matchday dua Grup D. Kans lolos memang cukup terbuka buat Tim Merah Putih 

Laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia digelar Jumat 19 Januari 2024 malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik penalti di menit ke-42.

Marselino Ferdinan beraksi di depan Nguyen Quang Hai pada laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Klok mengatakan Timnas Indonesia harus memperjuangan target untuk lolos ke babak 16 besar. Menurutnya, kemenangan melawan Vietnam adalah berkat kinerja tim yang hebat.

"Mimpi kami ke babak 16 besar masih hidup," kata Klok dilansir dari Instagram pribadinya @marcklok, Sabtu (20/1/2024).

"Kinerja tim yang hebat dan kemenangan yang sangat penting," imbuh pemain berusia 30 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/31/11/1638937/media-cup-2025-sukses-digelar-ada-andil-kolaborasi-dengan-zenzia-ihza-zcn.webp
Media Cup 2025 Sukses Digelar, Ada Andil Kolaborasi dengan Zenzia Ihza
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/31/striker_persija_jakarta_gustavo_almeida.jpg
Cedera Parah, Gustavo Almeida Naik Meja Operasi dan Absen dari Persija 2-3 Bulan
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement