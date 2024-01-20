Timnas Indonesia Lewati Hadangan Vietnam, Marc Klok Optimistis Lolos 16 Besar Piala Asia 2023

Marc Klok optimistis Timnas Indonesia lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 (Foto: Instagram/@marcklok)

DOHA - Marc Klok optimistis Timnas Indonesia melaju ke babak 16 besar Piala Asia 2023 usai mengalahkan Timnas Vietnam 1-0 di matchday dua Grup D. Kans lolos memang cukup terbuka buat Tim Merah Putih

Laga Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia digelar Jumat 19 Januari 2024 malam WIB di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Skuad Garuda menang 1-0 berkat gol tunggal Asnawi Mangkualam dari titik penalti di menit ke-42.

Klok mengatakan Timnas Indonesia harus memperjuangan target untuk lolos ke babak 16 besar. Menurutnya, kemenangan melawan Vietnam adalah berkat kinerja tim yang hebat.

"Mimpi kami ke babak 16 besar masih hidup," kata Klok dilansir dari Instagram pribadinya @marcklok, Sabtu (20/1/2024).

"Kinerja tim yang hebat dan kemenangan yang sangat penting," imbuh pemain berusia 30 tahun itu.