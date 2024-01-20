Prediksi Line Up Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023: Shayne Pattynama Starter, Bagaimana Ramadhan Sananta?

Berikut prediksi line up Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

PREDIKSI line up Timnas Indonesia vs Jepang di Piala Asia 2023 akan diulas Okezone. Timnas Indonesia akan menghadapi laga hidup mati kontra Jepang di matchday pamungkas Grup D Piala Asia 2023, Rabu 24 Januari 2024 pukul 18.30 WIB.

Setelah melalui dua pertandingan, Jepang dan Timnas Indonesia menduduki posisi dua dan tiga Grup D Piala Asia 2023 dengan raihan poin identik, yakni tiga angka. Jepang menempati posisi yang lebih baik karena unggul selisiih gol ketimbang Timnas Indonesia, yakni +1 berbanding -1.

(Timnas Jepang menjadi lawan pamungkas Timnas Indonesia di Grup D Piala Asia 2023. (Foto: REUTERS)

Untuk lolos otomatis ke 16 besar Piala Asia 2023 via runner-up (juara grup sudah disegel Irak), Timnas Indonesia wajib mengalahkan Jepang. Sementara jika ingin lolos lewat jalur peringkat tiga terbaik, Timnas Indonesia bisa meraihnya dengan bermain imbang atau tidak kalah telak dari Jepang.

Lantas, formasi apa yang bakal diterapkan Shin Tae-yong untuk laga nanti? Pelatih 53 tahun ini diprediksi masih mengandalkan formasi andalannya, yakni 3-4-3.

Dalam pola ini, posisi penjaga gawang masih dipercayakan kepada Ernando Ari. Kiper bertinggi badan 179 sentimeter ini tampil brilian saat Timnas Indonesia menang 1-0 atas Vietnam.

Selanjutnya, di posisi tiga bek sejajar ada Sandy Walsh, Jordi Amat dan Justin Hubner yang dapat diandalkan. Untuk posisi wing back kanan ada Asnawi Mangkualam dan Pratama Arhan di sisi sebelahnya.

Kemudian di posisi gelandang sentral dapat disii duet Shayne Pattynama dan Ivar Jenner. Shayne Pattynama yang biasa mentas sebagai wing back atau fullback kiri, dapat diandalkan untuk menjaga area tengah skuad Garuda.