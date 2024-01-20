Persib Bandung Rencanakan Uji Coba Lawan Dewa United!

BANDUNG - Pelatih Persib Bandung, Bojan Hodak mengatakan, laga uji coba melawan Dewa United FC merupakan bagian dari persiapannya sebelum Liga 1 2023-2024 kembali bergulir. Hal ini sudah sesuai dengan rencana yang diungkap beberapa waktu lalu.

Hodak sempat mewacanakan satu gim internal dan satu laga uji coba di luar kota untuk Persib jelang bergulirnya lagi Liga 1 2023-2024. Dewa United kemudian dipilih sebagai lawan.

Laga tersebut rencananya akan digelar pada Senin 22 Januari 2024 di tempat pemusatan latihan Dewa United. Hodak memastikan hanya itu saja laga uji coba yang akan dimainkan.

“Dan hanya ini uji coba yang dimainkan. Mungkin hanya ada satu lagi gim internal antara kami karena saya juga masih menanti dua pemain timnas, baru kami akan tahu siapa yang nanti akan bermain melawan Solo,” kata Hodak kepada awak media di Stadion Sidolig, Bandung, Sabtu (20/1/2024).

Pelatih asal Kroasia ini memastikan tidak perlu melakukan persiapan khusus dalam menghadapi Dewa United. Sebab, seluruh pemain akan mendapatkan kesempatan bermain.

“Saya hanya akan menggabungkan pemain di tim karena semuanya punya kesempatan untuk bermain. Hasil bukan prioritas di laga ini, prioritas adalah untuk melihat pemain muda, melihat pemain bermain bersama, jadi karena itu saya akan menggabungkannya,” beber Hodak.