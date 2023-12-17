Hasil Persis Solo vs Dewa United di Liga 1 2023-2024: Comeback, Tangsel Warrior Menang 2-1

SOLO – Dewa United meraih poin penuh atas Persis Solo pada lanjutan Liga 1 2023-2024. Kedua tim saling berhadapan di Stadion Manahan, Solo, Minggu (17/12/2023).

Kubu tuan rumah sempat unggul lebih dulu lewat gol Ramadhan Sananta (1’). Namun, Dewa United kemudian bangkit lewat aksi Ricky Kambuaya (18’) dan Egy Maulana Vikri (74’).

Jalannya Pertandingan

Babak Pertama

Persis Solo tampil dominan di menit-menit awal pertandingan. Baru satu menit laga berjalan, tuan rumah langsung unggul lewat gol cepat Ramadhan Sananta yang memanfaatkan umpan Chrystna Bagascara.

Dewa United menjawab lewat upaya Ahmad Nufiandani di menit 11. Namun upaya tersebut masih digagalkan kiper Persis Solo, Muhamad Riyandi.

Upaya Dewa United akhirnya membuahkan hasil di menit di menit 18 kala tembakan Ricky Kambuaya tak mampu diantisipasi Muhamad Riyandi. Skor pun berubah menjadi imbang 1-1.

Dewa United kembali mengancam kala babak pertama menyisakan lima menit. Upaya Robi Darwis yang digagalkan Muhamad Riyandi pun menutup jalannya paruh pertama.