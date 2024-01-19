Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Malam Ini

Wikanto Arungbudoyo , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |20:30 WIB
Klik di Sini! Ini Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Malam Ini
Timnas Indonesia akan menghadapi Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 (Foto: Dok. MPI)
A
A
A

KLIK di sini! Ini link live streaming Timnas Indonesia vs Timnas Vietnam di Piala Asia 2023 malam ini. Pertandingan itu akan disiarkan langsung pada Jumat (19/1/2024) malam WIB.

Duel penuh gengsi antara Timnas Vietnam vs Timnas Indonesia akan digelar di Stadion Abdullah bin Khalifa, Doha, Qatar. Selain gengsi yang dipertaruhkan, ada pula kesempatan untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Timnas Indonesia vs Timnas Irak di Piala Asia 2023 (Foto: Reuters/Ibraheem Al Omari)

Baik Indonesia mau pun Vietnam sama-sama menelan kekalahan di matchday pertama. Skuad Garuda disikat Timnas Irak 1-3, sementara The Golden Stars dipaksa Timnas Jepang bertekuk lutut 2-4.

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah menegaskan akan bermain menyerang demi raihan tiga poin. Pria asal Korea Selatan itu yakin betul anak asuhnya akan mengikuti pola yang sudah dirancang.

"Saya punya gaya bermain sendiri. Gaya bermain itu saya coba sampaikan kepada para pemain," kata Shin dalam konferensi pers sebelum laga, dikutip pada Jumat (19/1/2024).

"Para pemain akan mengikuti taktik saya. Itu dengan gaya bermain menyerang," tegas pria berusia 53 tahun itu.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638539/dewa-united-tantang-shan-united-fc-di-afc-challenge-league-ini-jadwal-dan-link-nontonnya-zfk.jpg
Dewa United Tantang Shan United FC di AFC Challenge League, Ini Jadwal dan Link Nontonnya!
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/26/fajar_alfianmuhammad_shohibul_fikri_3.jpg
PBSI Patenkan Fajar Alfian/Muhammad Shohibul Fikri sebagai Pasangan Ganda Putra Tetap
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement