HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pesan Berkelas Jordi Amat untuk Sepakbola Indonesia dan Malaysia, Berkaca dari Piala Asia 2023

Andri Bagus Syaeful , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |12:29 WIB
Pesan Berkelas Jordi Amat untuk Sepakbola Indonesia dan Malaysia, Berkaca dari Piala Asia 2023
Jordi Amat kala membela Timnas Indonesia. (Foto: PSSI)
A
A
A

DOHA – Pemain Timnas Indonesia, Jordi Amat, memberi pesan berkelas untuk sepakbola Indonesia dan Malaysia dengan berkaca dari Piala Asia 2023. Dia menyatakan sepakbola di Indonesia dan Malaysia bisa mencontoh perhelatan Piala Asia 2023 di Qatar karena fasilitas di sana cukup mumpuni dengan standar kelas dunia.

Sebatas informasi, Jordi Amat saat ini sedang berkarier di Liga Malaysia bersama Johor Darul Takzim. Jadi, dia mengetahui apa yang dibutuhkan liga di negaranya dan juga Malaysia agar makin berkualitas.

Jordi Amat

Jordi mengatakan salut dengan kualitas Piala Asia 2023. Dia nilai ajang itu banyak hal positif yang bisa diambil untuk kebaikan sepakbola Indonesia dan Malaysia ke depan.

"Saya juga ingin mengatakan turnamen ini sangat bagus, tingkatannya sangat tinggi, dan saya berharap liga di Indonesia, Malaysia, bisa mencontoh hal-hal baik di sini," ucap Jordi Amat dalam konferensi pers, Kamis 18 Januari 2024.

"Sebagai contoh, rumputnya sangat bagus. Kami butuh itu untuk sepakbola yang lebih baik," tambahnya.

Halaman:
1 2
      
