Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023, Shin Tae-yong Yakin Pemain Muda Bakal Pamer Kualitas

DOHA – Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, yakin pemain muda bakal pamer kualitas saat melawan Vietnam di Piala Asia 2023. Sebab, Timnas Indonesia perlu meraih kemenangan dalam laga itu guna menjaga asa lolos ke 16 besar.

Shin Tae-yong mengatakan Piala Asia 2023 akan memberikan dampak positif untuk pemain muda yang dimiliki skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia. Lewat ajang itu, mereka banyak mendapat pengalaman dan menjadi modal untuk makin berkembang.

"Beberapa pemain kami memiliki keuntungan untuk bisa tampil di turnamen sebesar Piala Asia ini," kata Shin Tae-yong dalam konferensi pers jelang laga, Kamis 18 Januari 2024.

"Jadi, saya pikir mereka akan menunjukkan usaha dan keinginan yang besar untuk menang melawan Vietnam,” lanjutnya.