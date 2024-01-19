Shin Tae-yong Siapkan Prank di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Bikin Latihan Pemain Vietnam Sia-Sia!

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyiapkan prank di laga kontra Vietnam yang berlangsung di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Prank Shin Tae-yong ini membuat latihan yang sudah dilakukan para pemain Timnas Vietnam menjadi sia-sia.

Lantas, apa prank yang dimaksud? Prank yang dimaksud adalah adanya potensi Shin Tae-yong tidak memainkan fullback atau wing back kiri andalannya, Pratama Arhan.

(Pratama Arhan berpotensi dicadangkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: PSSI)

Posisi yang biasa ditempati Pratama Arhan kemungkinan besar ditempati Shayne Pattynama. Shayne Pattynama yang di laga pertama melawan Irak harus absen karena baru tiba di Qatar, diprediksi bakal mentas sebagai starter di pertandingan versus Vietnam.

Jika Pratama Arhan tidak dimainkan Shin Tae-yong, itu berarti Vietnam telah membuang-buang waktu untuk berlatih mengantisipasi lemparan maut pemain anyar Suwon FC tersebut.

Sekadar diketahui, media-media Vietnam hingga Timnas Vietnam khawatir dengan lemparan maut Pratama Arhan. Lemparan maut Pratama Arhan diprediksi media Vietnam bakal sangat berguna bagi Timnas Indonesia saat bersua Vietnam.

Sebab, tinggi badan para pemain Timnas Indonesia sangat menjulang, jauh meninggalkan para pemain Vietnam. Jika diperingkatkan, tinggi badan para pemain Timnas Indonesia menempati peringkat 11 dari 24 negara peserta Piala Asia 2023. Sementara Vietnam hanya menempati posisi juru kunci alias posisi 24.