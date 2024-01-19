Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Shin Tae-yong Siapkan Prank di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Bikin Latihan Pemain Vietnam Sia-Sia!

Ramdani Bur , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |06:49 WIB
Shin Tae-yong Siapkan Prank di Laga Timnas Indonesia vs Vietnam, Bikin Latihan Pemain Vietnam Sia-Sia!
Shin Tae-yong siapkan prank di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: PSSI)
A
A
A

PELATIH Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, menyiapkan prank di laga kontra Vietnam yang berlangsung di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB. Prank Shin Tae-yong ini membuat latihan yang sudah dilakukan para pemain Timnas Vietnam menjadi sia-sia.

Lantas, apa prank yang dimaksud? Prank yang dimaksud adalah adanya potensi Shin Tae-yong tidak memainkan fullback atau wing back kiri andalannya, Pratama Arhan.

Pratama Arhan

(Pratama Arhan berpotensi dicadangkan Shin Tae-yong di laga Timnas Indonesia vs Vietnam. (Foto: PSSI)

Posisi yang biasa ditempati Pratama Arhan kemungkinan besar ditempati Shayne Pattynama. Shayne Pattynama yang di laga pertama melawan Irak harus absen karena baru tiba di Qatar, diprediksi bakal mentas sebagai starter di pertandingan versus Vietnam.

Jika Pratama Arhan tidak dimainkan Shin Tae-yong, itu berarti Vietnam telah membuang-buang waktu untuk berlatih mengantisipasi lemparan maut pemain anyar Suwon FC tersebut.

Sekadar diketahui, media-media Vietnam hingga Timnas Vietnam khawatir dengan lemparan maut Pratama Arhan. Lemparan maut Pratama Arhan diprediksi media Vietnam bakal sangat berguna bagi Timnas Indonesia saat bersua Vietnam.

Sebab, tinggi badan para pemain Timnas Indonesia sangat menjulang, jauh meninggalkan para pemain Vietnam. Jika diperingkatkan, tinggi badan para pemain Timnas Indonesia menempati peringkat 11 dari 24 negara peserta Piala Asia 2023. Sementara Vietnam hanya menempati posisi juru kunci alias posisi 24.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180338/zinedine_zidane-xyVa_large.jpg
5 Pelatih Pengangguran Dunia yang Bisa Dilirik untuk Melatih Timnas Indonesia, Nomor 1 Paham Kekuatan Skuad Garuda!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180326/radja_nainggolan-NxkJ_large.jpg
Diperkuat Banyak Pemain Diaspora, Radja Nainggolan Sebut Timnas Indonesia Masih Sulit Lolos Piala Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180242/oscar_garcia-pQfA_large.jpg
Profil Oscar Garcia, Pelatih Jebolan Barcelona yang Dikabarkan Tertarik Tangani Timnas Indonesia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/30/51/3180231/radja_nainggolan_menyesal_tidak_membela_timnas_indonesia_radjanainggolanl4-wP0a_large.jpg
Radja Nainggolan Antar Timnas Indonesia Lolos Piala Dunia jika Jadi WNI 15 Tahun Lalu?
https://pict.sindonews.net/dyn/850/pena/news/2025/10/30/11/1638451/10-pelatih-sepak-bola-terkaya-di-dunia-wayne-rooney-kantongi-rp35-triliun-iys.jpg
10 Pelatih Sepak Bola Terkaya di Dunia, Wayne Rooney Kantongi Rp3,5 Triliun
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/09/29/ac_milan_vs_napoli_berakhir_2_1_untuk_kemenangan.jpg
AC Milan Dapat Kabar Buruk jelang Menjamu AS Roma di Serie A
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement