Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Jumat 19 Januari 2024: Ada Irak vs Jepang hingga Timnas Indonesia vs Vietnam, Live di iNews dan RCTI!

Berikut jadwal siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Jumat 19 Januari 2024. (Foto: PSSI)

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Jumat (19/1/2024) sudah diketahui. Tercatat ada tiga pertandingan yang digelar dan semuanya disiarkan secara langsung, termasuk laga Timnas Indonesia vs Vietnam.

Laga pertama yang digelar hari ini mempertemukan Irak vs Jepang pada pukul 18.30 (live iNews). Duel ini merupakan perebutan takhta pemuncak klasemen Grup D Piala Asia 2023, mengingat kedua tim sama-sama meraup tiga angka di matchday pertama.

Tim yang memenangkan laga nanti malam hampir pasti finis sebagai juara Grup D. Jika hitung-hitungan di atas kertas, Jepang praktis lebih dijagokan memenangkan pertandingan.

Namun, di sepakbola tidak ada yang mustahil, termasuk melihat Irak mengejutkan Jepang. Selanjutnya pada pukul 21.30 WIB ada laga Timnas Indonesia vs Vietnam (live di RCTI).

Pertandingan ini wajib dimenangkan Timnas Indonesia jika ingin membuka peluang lolos ke 16 besar Piala Asia 2023. Jika imbang apalagi kalah, kesempatan Timnas Indonesia untuk lolos ke 16 besar Piala Asia 2023 langsung tertutup.

Terakhir ada laga Hong Kong vs Iran. Laga ini digelar pada Sabtu, 20 Januari 2024 pukul 00.30 WIB (live di iNews). Jika memenangkan laga ini, Iran bakal menjadi tim ketiga setelah Qatar dan Australia yang memastikan tempat di 16 besar.