HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Terungkap, Penyebab Kontrak Neymar Jr di Al Hilal Diisukan Diputus!

Maulana Yusuf , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:43 WIB
Terungkap, Penyebab Kontrak Neymar Jr di Al Hilal Diisukan Diputus!
Neymar Jr kala membela Al Hilal. (Foto: Instagram/@neymarjr)
KABAR mengejutkan datang dari pesepakbola megabintang Brasil, Neymar Junior (Jr). Kontrak Neymar Jr dengan klub Arab Saudi, Al Hilal, diisukan diputus, meski masih tersisa hingga 30 Juni 2025.

Isu tersebut mencuat usai nama bintang Timnas Brasil itu tidak muncul daftar skuad Al Hilal untuk Liga Arab Saudi 2023-2024. Menurut laporan Goal International, tidak terdaftarnya nama Neymar Jr di skuad Al Hilal karena pihak klub perlu membuka slot pendaftaran baru untuk pemain asing. Hal itu menyusul Al Hilal yang mengontrak Renan Lodi dari Marseille baru-baru ini.

Neymar Jr

Sementara itu, Liga Arab Saudi 2023-2024 saat ini hanya mengizinkan delapan pemain asing untuk didaftarkan dalam satu waktu. Menyusul cedera akhir musim yang dialami Neymar Jr, maka membuka tempat bagi Lodi untuk didaftarkan ke skuad Al Hilal.

Terlebih, Neymar Jr sendiri nyaris tidak bisa tampil di Arab Saudi setelah kepindahannya ke Al Hilal dari Paris Saint-Germain (PSG) pada Agustus 2023, sebelum kembali mengalami cedera serius. Mantan pemain sayap Barcelona itu menderita Ligamen Cruciate Anterior dan robekan meniskus di lutut kirinya.

Halaman:
1 2
      
