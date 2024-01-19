Advertisement
SEPAKBOLA DUNIA

Philippe Troussier Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia: Skuad Garuda Punya Semangat Juang yang Dahsyat!

Maulana Yusuf-Jum'at, 19 Januari 2024 |11:22 WIB
Philippe Troussier Ketar-ketir Hadapi Timnas Indonesia: Skuad Garuda Punya Semangat Juang yang Dahsyat!
Timnas Indonesia kala berlaga di Piala Asia 2023. (Foto: PSSI)
DOHA – Pelatih Timnas Vietnam, Philippe Troussier, ketar-ketir hadapi Timnas Indonesia di Piala Asia 2023. Pasalnya, dia menilai skuad Garuda -julukan Timnas Indonesia- memiliki semangat juang yang dahsyat.

Philippe Troussier pun tak mau anak asuhnya meremehkan Timnas Indonesia yang dianggap memiliki semangat juang luar biasa. Terlebih, eks pelatih Timnas Jepang itu mewaspadai duo bintang Timnas Indonesia, Marselino Ferdinan dan Rafael Struick.

Timnas Indonesia

"Sementara saya melihat pemain-pemain Indonesia punya semangat tinggi dan bermain sangat antusias,” ujar Philippe Troussier, mengutip dari The Thao 247, Jumat (19/1/2024).

“Indonesia adalah tim dengan semangat juang yang sangat dahsyat. Saya terkesan dengan No. 7 Marselino Ferdinan dan No. 11 Rafael Struick," imbuhnya.

Lebih lanjut, Philippe Troussier pun mengibaratkan duel Timnas Indonesia vs Vietnam bak final SEA Games dan Piala AFF. Di mana, salah satu tim yang menang di laga tersebut akan berpeluang untuk lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

"Bayangkan pertandingan ini seperti final SEA Games dan Piala AFF. Tim mana pun yang menang, tim itu akan memiliki peluang sangat tinggi untuk melanjutkan ke babak sistem gugur," jelas Troussier.

