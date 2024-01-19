Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Malam Ini: Marselino Ferdinan Cs Tampil Menggila?

Djanti Virantika , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |07:43 WIB
Link Live Streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 Malam Ini: Marselino Ferdinan Cs Tampil Menggila?
Para pemain Timnas Indonesia kala berlaga. (Foto: PSSI)
A
A
A

LINK live streaming Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 malam ini akan diulas dalam artikel ini. Akankah Marselino Ferdinan cs menggila dalam laga ini demi meraih kemenangan? Laga Timnas Indonesia vs Vietnam pun bisa disaksikan secara live streaming di Vision+.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam dalam matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Laga itu akan digelar di Abdullah bin Nasser bin Khalifa Stadium, Doha, Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Timnas Indonesia

Kemenangan dipastikan jadi target Timnas Indonesia dalam laga ini. Sebab, hasil itu bisa menjaga asa skuad Garuda lolos ke 16 besar Piala Asia 2023.

Saat ini, Timnas Indonesia sedang menjadi juru kunci di Grup D. Usai tumbang dari Irak dengan skor 1-3 di laga perdana Grup D, Timnas Indonesia belum mengoleksi satu pun poin.

Lawan Timnas Indonesia nanti malam, Vietnam, juga senasib dalam mengarungi laga perdana Piala Asia 2023. Mereka harus menelan kekalahan dengan skor 2-4 dari Jepang.

Tetapi, penampilan Vietnam tetap wajib diwaspadai betul oleh Timnas Indonesia. Sebab, saat melawan Jepang, pasukan Phillipe Troussier bisa memberi perlawanan berarti kepada raja Asia itu. Mereka bahkan sempat unggul 2-1, meski akhirnya kalah dengan skor 2-4.

Selain itu, Timnas Indonesia juga punya catatan buruk kala melawan Vietnam. Dalam lima pertemuan terakhir kedua tim, Timnas Indonesia tak pernah menang. Mereka kalah tiga kali dan ditahan imbang dua kali.

Halaman:
1 2
      
