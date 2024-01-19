Advertisement
HOME BOLA LIGA ITALIA

Inter Milan Berpeluang Datangkan Karim Benzema, tapi Terhalang karena Pemain Ini

Rio Eristiawan , Jurnalis-Jum'at, 19 Januari 2024 |00:00 WIB
MILAN - Inter Milan dikabarkan akan mendatangkan Karim Benzema di bursa transfer musim dingin 2024. Namun, menurut mantan kiper Inter Milan, Sebastian Frey, skenario itu takkan terwujud selama tim berjuluk Nerazzurri tersebut masih memiliki Alexis Sanchez.

Seperti yang diketahui, Karim Benzema sedang hangat menjadi perbincangan dalam beberapa hari terakhir. Sebab, mantan penyerang Real Madrid itu dikabarkan akan meninggalkan Al-Ittihad.

Kabarnya Karim Benzema tidak cocok dengan Marcelo Gallardo yang merupakan pelatih Al-Ittihad. Penyerang asal Prancis itu pun menjadi incaran banyak klub top Eropa.

Sementara Karim Benzema dikaitkan akan bergabung dengan Manchester United. Namun, Sebastien Frey menyarankan Karim Benzema untuk pindah ke Inter Milan pada Januari 2024.

Karim Benzema

Kendati demikian, Inter Milan belum memiliki minat untuk mendatangkan Karim Benzema. Namun Sebastien Frey merasa penyerang berusia 36 tahun itu bisa bergabung dengan Nerazzurri -julukan Inter Milan, jika Alexis Sanchez meninggalkan klub.

“Benzema sedang berselisih dengan Arab Saudi, dia bisa saja masuk pasar (bursa transfer) pada awal Januari. Saya telah membaca dan mendengar tentang Marotta, yang belum mengiyakan kedatangannya namun juga tidak menyangkalnya," kata Sebastien Frey dikutip dari Football Italia, Jumat (19/1/2024).

Halaman:
1 2
      
