HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Gara-Gara Pengaruh Lionel Messi, Paulo Dybala Akui Pernah Sangat Membenci Cristiano Ronaldo

Admiraldy Eka Saputra , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |18:58 WIB
Gara-Gara Pengaruh Lionel Messi, Paulo Dybala Akui Pernah Sangat Membenci Cristiano Ronaldo
Paolo Dybala dan Cristiano Ronaldo saat bermain untuk Juventus (Foto: Juventus)
A
A
A

PAOLO Dybala mengaku sempat membenci sosok Cristiano Ronaldo. Penyebabnya tentu rivalitas CR7 -julukan Cristiano Ronaldo- dengan Lionel Messi yang merupakan kompatriot Dybala di Timnas Argentina.

Dybala mengatakan panasnya persaingan keduanya membuat banyak anak-anak di Argentina yang ikut sentimen dengan Cristiano Ronaldo. Namun, seiring berjalannya waktu hal tersebut pudar terlebih ketika Dybala pernah merasakan langsung berada satu tim dengan CR7 di Juventus.

Seperti yang diketahui, Cristiano Ronaldo dan Dybala pernah sama-sama membela Juventus dalam tiga musim, yakni 2018-2019, 2019-2020, dan 2020-2021. Bersama keduanya, si Nyonya Tua berhasil meraih gelar Serie A, Piala Italia, dan juga Piala Super Italia.

"Tiga tahun yang baik bersama Cristiano, tim sangat kuat dan dia memberi kami sesuatu yang ekstra. Persaingan antara dia dan Lionel Messi sangat terasa di Argentina dan sebagai seorang anak-anak, tentu saja saya selalu berada di sisi Messi," ujar Dybala dilansir dari laman Goal International, Kamis (18/1/2024).

"Suatu kali kami berada di pesawat untuk bertanding, saya berada di belakang dan dia duduk agak ke depan. Pada satu titik dia datang kepada saya untuk berbicara tentang sepakbola dan hal-hal lain. Kami biasa mendiskusikan kehidupan kami secara umum dan jadi saya berkata kepadanya 'saya pada dasarnya membencimu saat anak-anak'. Kami tertawa.

Telusuri berita bola lainnya
