3 Pemain yang Kena Tipu Daya Cristiano Ronaldo di Arab Saudi, Nomor 1 Diminta Pulang ke Real Madrid?

Berikut 3 pemain yang jadi korban tipu daya Cristiano Ronaldo di Arab Saudi. (Foto: REUTERS)

SEBANYAK 3 pemain yang kena tipu daya Cristiano Ronaldo di Arab Saudi akan diulas Okezone. Semenjak Cristiano Ronaldo gabung Al Nassr pada 31 Desember 2022, ada banyak pesepakbola di Eropa yang tertarik berkarier di Arab Saudi.

Kibasan uang di Arab Saudi dan kehadiran Cristiano Ronaldo menjadi beberapa alasan kenapa sejumlah pesepakbola top dunia tertarik berkarier di Asia Barat. Dalam sejumlah unggahan di media sosial, Cristiano Ronaldo begitu nyaman tinggal di Arab Saudi sehingga banyak pesepakbola di Eropa tertarik mengikuti jejak pemain peraih lima trofi Ballon dOr tersebut.

Namun, baru enam bulan berada di Aran Saudi, pemain-pemain di bawah ini diberitakan bakal kembali ke Eropa. Pemain-pemain ini disebut tidak betah di Arab Saudi dan ingin kembali berkarier di Eropa. Siapa saja?

Berikut 3 pemain yang kena tipu daya Cristiano Ronaldo di Arab Saudi:

3. Jordan Henderson





Jordan Henderson meninggalkan Liverpool untuk gabung Al Ettifaq pada musim panas 2023. Mendapatkan jabatan kapten dan digaji 700 ribu pounds (Rp13,8 miliar) per pekan atau naik tiga kali lipat dari gajinya di Liverpool, nyatanya tak membuat gelandang 33 tahun ini betah.

Menurut laporan Fabrizio Romano, Jordan Henderson segera gabung Ajax Amsterdam pada bursa transfer musim dingin 2024. Jordan Henderson diharapkan dapat mendongkrak performa Ajax Amsterdam yang kini tertinggal dalam perburuan gelar juara Liga Belanda 2023-2024.

2. Roberto Firmino





Roberto Firmino meninggalkan Liverpool untuk gabung Al Ahli pada musim panas 2023. Ia tampil brilian di laga perdana Liga Arab Saudi 2023-2024 dengan mencetak hattrick!

Namun, dalam 16 laga setelahnya, Roberto Firmino gagal mencetak gol. Beredar kabar, Firmino berpeluang balik ke Liverpool atau hengkang ke Fulham pada Januari 2024.