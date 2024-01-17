Kisah Mengejutkan Pep Guardiola yang Sempat Ingin Hancurkan Karier Cristiano Ronaldo tapi Gagal Total

KISAH mengejutkan Pep Guardiola yang sempat ingin hancurkan karier Cristiano Ronaldo tapi gagal total menarik untuk diulas. Sebab, hal itu membuktikan ada sesuatu di antara kedua sosok tersebut.

Momen itu terjadi pada musim 2013-2014, ketika Guardiola tengah menangani Bayern Munich dan memiliki target tinggi untuk meraih banyak trofi. Salah satunya adalah wajib menjuarai Liga Champions.

Nahas, di babak semifinal mereka harus bertemu dengan Real Madrid yang di musim itu tengah digdaya. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Los Blancos benar-benar tidak terhentikan di Spanyol.

Ditambah lagi, Ronaldo juga tengah berada di performa terbaiknya. Ia sedang mengejar rekor untuk menjadi top skor Liga Champions musim itu. Mengetahui hal tersebut, Guardiola kelabakan untuk bisa menjalani pertandingan.

Apalagi, Bayern kalah dengan skor 0-1 di leg pertama. Pikiran pelatih asal Spanyol itu semakin liar untuk memikirkan bagaimana cara mengalahkan Madrid. Hasilnya, keluarlah sebuah instruksi jahat untuk menghentikan Ronaldo.

Terbukti, di laga leg kedua semifinal Liga Champions 2023-2024, Ronaldo menjadi target operasi Bayern. Bahkan ada satu momen di mana bek Bayern, Dante, dengan sengaja melakukan tekel berbahaya ke CR7 sehingga sang pemain mengerang kesakitan.

Namun berkat ambisinya, Ronaldo mampu bangkit. Ia sukses ikut menyumbangkan sebuah gol dalam pesta kemenangan 4-0 Real Madrid. Menariknya lagi, gol dicetaknya dengan sebuah eksekusi tendangan bebas yang mengejek Guardiola!