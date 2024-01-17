Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Kisah Mengejutkan Pep Guardiola yang Sempat Ingin Hancurkan Karier Cristiano Ronaldo tapi Gagal Total

Cahyo Yulianto , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |03:29 WIB
Kisah Mengejutkan Pep Guardiola yang Sempat Ingin Hancurkan Karier Cristiano Ronaldo tapi Gagal Total
Pep Guardiola pernah ingin menghancurkan karier Cristiano Ronaldo tetapi gagal total (Foto: Reuters/Scott Heppell)
A
A
A

KISAH mengejutkan Pep Guardiola yang sempat ingin hancurkan karier Cristiano Ronaldo tapi gagal total menarik untuk diulas. Sebab, hal itu membuktikan ada sesuatu di antara kedua sosok tersebut.

Momen itu terjadi pada musim 2013-2014, ketika Guardiola tengah menangani Bayern Munich dan memiliki target tinggi untuk meraih banyak trofi. Salah satunya adalah wajib menjuarai Liga Champions.

Cristiano Ronaldo

Nahas, di babak semifinal mereka harus bertemu dengan Real Madrid yang di musim itu tengah digdaya. Di bawah asuhan Carlo Ancelotti, Los Blancos benar-benar tidak terhentikan di Spanyol.

Ditambah lagi, Ronaldo juga tengah berada di performa terbaiknya. Ia sedang mengejar rekor untuk menjadi top skor Liga Champions musim itu. Mengetahui hal tersebut, Guardiola kelabakan untuk bisa menjalani pertandingan.

Apalagi, Bayern kalah dengan skor 0-1 di leg pertama. Pikiran pelatih asal Spanyol itu semakin liar untuk memikirkan bagaimana cara mengalahkan Madrid. Hasilnya, keluarlah sebuah instruksi jahat untuk menghentikan Ronaldo.

Terbukti, di laga leg kedua semifinal Liga Champions 2023-2024, Ronaldo menjadi target operasi Bayern. Bahkan ada satu momen di mana bek Bayern, Dante, dengan sengaja melakukan tekel berbahaya ke CR7 sehingga sang pemain mengerang kesakitan.

Namun berkat ambisinya, Ronaldo mampu bangkit. Ia sukses ikut menyumbangkan sebuah gol dalam pesta kemenangan 4-0 Real Madrid. Menariknya lagi, gol dicetaknya dengan sebuah eksekusi tendangan bebas yang mengejek Guardiola!

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179863/mees_hilgers-XzWn_large.jpg
NEC Nijmegen Kepincut Mees Hilgers yang Nasibnya Gantung di FC Twente: Profilnya Cocok dengan Kami!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179776/berikut_delapan_klub_yang_pernah_dilatih_thomas_doll_termasuk_persija_jakarta-4fj6_large.jpg
8 Klub yang Pernah Dilatih Thomas Doll, Nomor 1 Persija Jakarta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179774/berikut_lima_pembalap_top_motogp_yang_berkarier_di_ducati_dan_honda-M3cs_large.jpg
5 Pembalap Top MotoGP yang Berkarier di Ducati dan Honda, Nomor 1 Rebut Juara Dunia Bareng 2 Tim!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/10/28/51/3179751/kapan_fifa_matchday_november_2025_digelar-t4gG_large.jpeg
Kapan FIFA Matchday November 2025 Digelar?
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/11/1637761/tainan-city-fc-vs-dewa-united-jadwal-dan-link-streaming-afc-challenge-league-di-vision-wcz.webp
Tainan City FC vs Dewa United: Jadwal dan Link Streaming AFC Challenge League di VISION+
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/10/28/neom_stadium.jpg
Geger Stadion Langit Arab Saudi! Lapangan Sepak Bola 350 Meter di Atas Gurun Siap Jadi Ikon Piala Dunia 2034
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement