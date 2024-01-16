Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

4 Sahabat Dekat Cristiano Ronaldo Ini Tak Ragu Puji Lionel Messi sebagai GOAT, Nomor 1 Pernah Setim dengan CR7 dan La Pulga

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |19:26 WIB
4 Sahabat Dekat Cristiano Ronaldo Ini Tak Ragu Puji Lionel Messi sebagai GOAT, Nomor 1 Pernah Setim dengan CR7 dan La Pulga
4 Sahabat Dekat Cristiano Ronaldo Ini Tak Ragu Puji Lionel Messi sebagai GOAT. (Foto: Reuters)
A
A
A

TERDAPAT 4 sahabat dekat Cristiano Ronaldo yang tak ragu puji Lionel Messi sebagai GOAT alias Greatest of All Time atau terbaik sepanjang masa. Tentunya hal itu menarik karena sebagai sahabat, teman-teman Ronaldo itu justru tetap menjadi rival abadi CR7 sebagai pemain terbaik sepanjang masa.

Seperti yang diketahui, sampai saat ini perdebatan siapa pemain terbaik sepanjang masa di dunia selalu berkaitan dengan Lionel Messi atau Cristiano Ronaldo. Ada yang menilai Ronaldo adalah pemain terbaik, tetapi ada juga yang memilih Messi.

Tentunya ada berbagai faktor untuk mendukung pernyataan siapa pemain terbaik di antara Ronaldo atau Messi. Menariknya beberapa sahabat dekat Ronaldo memuji dan menyebut Messi sebagai GOAT, lantas siapa saja mereka?

Berikut 4 Sahabat Dekat Cristiano Ronaldo Ini Tak Ragu Puji Lionel Messi sebagai GOAT:

4. Vincent Aboubakar

Vincent Aboubakar

Aboubakar dan Ronaldo dekat ketika keduanya berada di Al Nassr. Hanya saja kerjasama mereka hanya berlangsung beberapa hari saja mengingat Aboubakar pindah ke klub Turki, yakni Besiktas.

Bisa dikatakan Aboubakar lebih mengenal Ronaldo ketimbang Messi. Namun, jika disuruh memilih, Aboubakar ternyata memilih Messi sebagai pemain yang layak menyandang gelar GOAT.

"Saya selalu berpikir bahwa Messi lebih bagus dari Ronaldo, tapi setelah saya berlatih dengannya, saya tahu bahwa saya benar,” kata Aboubakar, dilansir dari Sportskeeda.

Halaman:
1 2 3
      
