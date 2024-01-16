Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Keributan Terjadi di Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini Sampai Coret Rekan Cristiano Ronaldo dari Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Selasa, 16 Januari 2024 |13:40 WIB
Keributan Terjadi di Timnas Arab Saudi, Roberto Mancini Sampai Coret Rekan Cristiano Ronaldo dari Piala Asia 2023
Momen kebersamaan kiper Arab Saudi, Nawaf Al Aqidi bersama Cristiano Ronaldo di Al Nassr. (Foto: Instagram/nf.d26)
A
A
A

KERIBUTAN terjadi di skuad Tim Nasional (Timnas) Arab Saudi jelang laga perdana mereka di Grup F Piala Asia 2023. Kiper utama Arab Saudi, Nawaf Al Aqidi disebut bertengkar dengan sang pelatih, Roberto Mancini sehingga membuat juru taktik asal Italia itu mencoret rekan Cristiano Ronaldo di Al Nassr tersebut dari skuad Piala Asia 2023.

Pengumuman pencoretan Al Aqidi terjadi pada Sabtu 13 Januari 2024 atau empat hari jelang Arab Saudi bertanding melawan Oman di laga perdana Grup F Piala Asia 2023, Rabu 17 Januari 2024 pukul 00.30 WIB. Menurut laporan dari media Arab Saudi, Arriyadiyah, Al Aqidi dicoret dari daftar 26 pemain skuad berjuluk The Green Falcons itu karena cekcok dengan Mancini.

Keributan itu terjadi awalnya karena Al Aqidi protes kepada Mancini karena tak dijadikan kiper utama Arab Saudi. Apalagi dalam beberapa laga uji coba terakhir Arab Saudi, Mancini memang lebih memilih memainkan kiper Ahmed Al Kassar (Al Fayha) dan Raghed Al Najjar (Al Nassr).

Tidak senang karena tidak dijadikan kiper utama, rekan Ronaldo di Al Nassr itu pun meminta Mancini untuk memainkannya atau pulangkan ia ke klub. Tak senang dengan sikap Al Aqidi, Mancini mengabulkan permintaannya dan mencoret kiper berusia 23 tahun itu dari skuad Arab Saudi untuk Piala Asia 2023.

Nawaf Al Aqidi bersama Cristiano Ronaldo

“Jika saya tidak bermain sebagai starter, kembalikan saya ke tim,” bunyi pernyataan Al Aqidi dalam laporan yang ditulis media Arab Saudi, Arriyadiyah, dikutip Selasa (16/1/2024).

Tentunya keputusan Mancini mencoret Al Aqidi sangatlah berani. Sebab bisa dikatakan kiper Al Nassr itu merupakan penjaga gawang terbaik Arab Saudi saat ini setelah kiper utama utama negara tersebut, Mohammed Al Owais mengalami cedera.

Halaman:
1 2
      
