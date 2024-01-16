Gelandang Timnas Irak Wujudkan Harapannya Tukar Jersey dengan Ivar Jenner di Piala Asia 2023

AL-RAYYAN – Harapan gelandang Timnas Irak, Zidane Iqbal untuk bertukar jersey dengan Ivar Jenner terwujud di Piala Asia 2023. Iqbal nampak sangat senang mendapatkan jersey dari gelandang Timnas Indonesia itu.

Iqbal pun mengunggah foto dirinya dan Ivar bertukar jersey setelah pertandingan Timnas Irak versus Indonesia, Senin (15/1/2024) malam WIB. Keduanya terlihat akrab dan sudah mengenakan jersey yang ditukar.

Ivar pun me-repost atau mengunggah ulang instastory tersebut lewat akun Instagram pribadinya (@ivarjnr). Pemain FC Utrecht itu menyertakan caption singkat ‘my guy’ dalam unggahan ulangnya.

Diberitakan sebelumnya, Iqbal berharap bisa bertukar jersey dengan Ivar selepas pertandingan Timnas Irak versus Indonesia. Iqbal mengakui bahwa Ivar adalah salah satu teman baiknya di FC Utrecht.

“Kalau (ofisial) Irak izinkan saya memberikan jersi kepada tim lawan, saya ingin jersi Ivar dari Indonesia. Itu sudah kami bicarakan dan kalau boleh, pasti kami akan melakukannya,” kata Iqbal dikutip dari kanal Youtube resmi FC Utrecht, Selasa (16/1/2024).

“Kami berteman di luar lapangan, namun begitu berada di lapangan, kami akan seperti tidak saling mengenal satu sama lain,” sambungnya.