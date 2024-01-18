Mengapa Banyak Nama Nguyen di Timnas Vietnam Piala Asia 2023?

TIMNAS Indonesia akan melakoni laga kedua Grup D Piala Asia 2023 dengan menghadapi Timnas Vietnam yang banyak dihuni pemain bernama Nguyen. Lantas kenapa ada begitu banyak nama Nguyen di Timnas Vietnam pada ajang Piala Asia 2023?

Total ada 12 penggawa Timnas Vietnam yang memiliki nama Nguyen. Mulai dari tiga penjaga gawang yang bernama Nguyen Dinh Trieu, Nguyen Filip, dan Nguyen Van Viet. Kemudian di posisi bek ada nama Nguyen Thanh Binh.

Di lini tengah, ada empat pemain bernama Nguyen. Mulai dari Nguyen Tuan Anh, Nguyen Thai Son, Nguyen Hai Long, dan Nguyen Quang Hai. Serta di lini depan juga terdapat nama Nguyen Van Truong, Nguyen Van Toan, Nguyen Dinh Bac, dan juga Nguyen Van Tung.

Nama Nguyen memang menjadi nama yang sangat familiar di Vietnam. Dilansir dari berbagai sumber, nama Nguyen pertama kali dipakai pada tahun 1802 saat Dinasti Nguyen berhasil merebut kekuasaan dari Dinasti Mac.

Di bawah kekuasaan dinasti yang baru, masyarakat kemudian memilih mengganti nama mereka menjadi Nguyen demi bisa terhindar dari kewajiban membayar pajak. Selain itu, nama Nguyen juga sengaja dipakai agar mereka bisa terhindar dari eksekusi akibat memiliki hubungan dengan pemerintahan sebelumnya, yakni Dinasti Mac.

Sejak masa itu, nama Nguyen terus tersebar ke berbagai penjuru dan terus dipakai hingga sekarang. Masyarakat disana juga percaya jika orang-orang yang memiliki nama Nguyen akan terhindar gangguan, penganiayaan, dan akan bisa menjadi orang yang berpengaruh bagi masyarakat sekitar.

Namun saking banyaknya nama Nguyen, sekarang ada sub nama untuk para pemilik nama tersebut. Diketahui hanya orang dengan nama Nguyen Phuoc dan Nguyen Phuc yang merupakan keturunan ningrat dari Dinasti Nguyen asli.