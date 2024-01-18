Media Vietnam Sebut Timnas Indonesia Tak Ada Harapan, Bakal Tersingkir Lebih Cepat dari Piala Asia 2023

MEDIA asal Vietnam, The Thao247 menyebut Tim Nasional (Timnas) Indonesia tak ada harapan untuk menang saat berjumpa Golden Star Warriors –julukan Timnas Vietnam– di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023. Sebab tekanan yang diterima Garuda dinilai media Vietnam itu lebih besar sehingga bakal kesulitan untuk mencuri poin saat berjumpa pasukan Philippe Troussier.

Karena alasan itu pula, The Thao247 menilai Timnas Indonesia akan tersingkir lebih cepat dari Piala Asia 2023 jika kalah dari Vietnam. Sebab laga terakhir Timnas Indonesia adalah melawan Jepang, yang tentu sulit menaklukkan tim terkuat di Asia tersebut.

Ya, Timnas Indonesia akan menghadapi Vietnam di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut akan terjadi di Abdullah bin Khalifa Stadium, Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Dalam laga nanti, Timnas Indonesia dan Vietnam membutuhkan poin penuh untuk menjaga asa lolos ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Sebab, kedua tim sama-sama menelan kekalahan di pertandingan sebelumnya.

Sementara media Vietnam merasa yakin The Golden Stars akan lolos ke babak 16 besar. Bahkan, Vietnam akan mengalahkan Timnas Indonesia dan Irak untuk menemani Jepang.

"Tak hanya menang untuk menjaga asa terus, Vietnam juga berpeluang menyingkirkan Indonesia di Piala Asia 2024 tepat di laga kedua. Jika menang, pelatih Troussier dan anak asuhnya akan mendapat 3 poin dan Jepang melanjutkannya (juara Grup D), kita menang melawan Irak, Indonesia akan tersingkir lebih awal," tulis The Thao247, Kamis (18/1/2024).