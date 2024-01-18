Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |06:53 WIB
Live di RCTI! Ini Jadwal Siaran Langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023
Timnas Indonesia akan melawan Vietnam di Grup D Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Timnas Indonesia vs Vietnam di Piala Asia 2023 dapat Anda ketahui di ratikel ini. Perjuangan Garuda di matchday kedua Grup D Piala Asia 2023 itu pun akan disiarkan secara live di RCTI pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 21.30 WIB.

Bagi Timnas Indonesia, laga melawan Vietnam menjadi sebuah partai hidup-mati. Sebab pasukan Shin Tae-yong wajib memetik kemenangan demi menjaga kans lolos ke 16 besar.

Hal itu tak terlepas dari kekalahan Timnas Indonesia dari Irak dengan skor 1-3 pada 15 Januari 2024 lalu. Garuda sejatinya dapat bermain baik di awal babak pertama hingga membuat Irak tertahan 1-1.

Akan tetapi, babak kedua Timnas Indonesia gagal memberikan perlawanan hingga akhirnya tumbang dengan skor 1-3. Kini dengan hasil itu mau tidak mau Timnas Indonesia wajib menang atas Vietnam demi bisa membuka harapan untuk lolos dari fase grup.

Timnas Indonesia

Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong pun sudah menyiapkan pasukannya sebaik mungkin jelang melawan Vietnam. Secara di atas kertas Vietnam memang di atas Timnas Indonesia, namun peluang menang tetap besar.

Sebab Timnas Indonesia dan Vietnam cukup sering saling berjumpa. Hal itu membuat Shin Tae-yong pasti telah mengetahui bagaimana gaya bermain tim yang kini diasuh oleh Philippe Troussier tersebut.

Halaman:
1 2
      
