Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Kamis 18 Januari 2024: Suriah Jumpa Australia, Palestina vs UEA

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Kamis (18/1/2024) menyajikan tiga laga menarik yang patut untuk diketahui. Salah duanya ada pertemuan Timnas Suriah vs Australia yang berasal dari Grup B dan Palestina vs Uni Emirat Arab (UEA) yang merupakan pertandingan Grup C.

Pertama mari bahas pertandingan Suriah vs Australia. Lagaa matchday kedua Grup B Piala Asia 2023 itu akan berlangsung di Jassid bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar pada pukul 18.30 WIB.

Sejauh ini, Australia sudah mengoleksi 3 poin. Jelas mereka akan mengincar kemenangan lagi saat berjumpa Suriah demi mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Andai menang, Australia memang berpotensi untuk langsung lolos ke 16 besar. Asalkan pada laga Grup B lainnya, India vs Uzbekistan berakhir imbang.

Pertandingan India vs Uzbekistan pun akan berlangsung setelah laga Suriah vs Australia. Pertandingan India v Uzbekistan itu tepatnya akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium yang terletak di Al Rayyan, Qatar dan kick off pada pukul 21.30 WIB.

Selain itu masih ada satu laga lagi yang dimainkan pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 00.30, yakni Palestina vs UEA. Laga tersebut merupakan pertandingan Grup C yang dimainkan di Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar.