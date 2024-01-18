Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Kamis 18 Januari 2024: Suriah Jumpa Australia, Palestina vs UEA

Rivan Nasri Rachman , Jurnalis-Kamis, 18 Januari 2024 |06:18 WIB
Jadwal Siaran Langsung Piala Asia 2023 Hari Ini, Kamis 18 Januari 2024: Suriah Jumpa Australia, Palestina vs UEA
Timnas Palestina akan menghadapi UEA di Piala Asia 2023. (Foto: Reuters)
A
A
A

JADWAL siaran langsung Piala Asia 2023 hari ini, Kamis (18/1/2024) menyajikan tiga laga menarik yang patut untuk diketahui. Salah duanya ada pertemuan Timnas Suriah vs Australia yang berasal dari Grup B dan Palestina vs Uni Emirat Arab (UEA) yang merupakan pertandingan Grup C.

Pertama mari bahas pertandingan Suriah vs Australia. Lagaa matchday kedua Grup B Piala Asia 2023 itu akan berlangsung di Jassid bin Hamad Stadium, Al Rayyan, Qatar pada pukul 18.30 WIB.

Sejauh ini, Australia sudah mengoleksi 3 poin. Jelas mereka akan mengincar kemenangan lagi saat berjumpa Suriah demi mengamankan tiket ke babak 16 besar Piala Asia 2023.

Andai menang, Australia memang berpotensi untuk langsung lolos ke 16 besar. Asalkan pada laga Grup B lainnya, India vs Uzbekistan berakhir imbang.

Timnas Australia di Piala Asia 2023

Pertandingan India vs Uzbekistan pun akan berlangsung setelah laga Suriah vs Australia. Pertandingan India v Uzbekistan itu tepatnya akan digelar di Ahmad bin Ali Stadium yang terletak di Al Rayyan, Qatar dan kick off pada pukul 21.30 WIB.

Selain itu masih ada satu laga lagi yang dimainkan pada Jumat 19 Januari 2024 pukul 00.30, yakni Palestina vs UEA. Laga tersebut merupakan pertandingan Grup C yang dimainkan di Al Janoub Stadium, Al Wakrah, Qatar.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/29/51/1637933/kejutan-megawati-hangestri-pisah-dengan-klub-voli-turki-manisa-bbsk-utb.webp
Kejutan, Megawati Hangestri Pisah dengan Klub Voli Turki Manisa BBSK
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/01/06/shin_tae_yong_resmi_dipecat_pssi_dari_kursi_pelati.jpg
Timnas Indonesia Disarankan Kembali Rekrut Shin Tae-yong
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement