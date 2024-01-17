Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Pemain Timnas Indonesia Elkan Baggott Enggan Main Instagram di Hari Pertandingan, Justin Hubner Kena Sindir?

Ramdani Bur , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |10:19 WIB
Elkan Baggott memilih tidak main Instagram di hari pertandingan. (Foto: REUTERS)
Elkan Baggott memilih tidak main Instagram di hari pertandingan. (Foto: REUTERS)
A
A
A

PEMAIN Timnas Indonesia, Elkan Baggott, memilih tidak main Instagram di hari pertandingam. Keputusan itu diambil agar bek 21 tahun ini fokus ke pertandingan dan tidak terpengaruh dengan ucapan netizen di media sosial.

Elkan Baggott memiliki followers yang banyak di Instagram. Akun Instagram-nya, @elkanbaggott telah diikuti 1,6 juta akun.

Elkan Baggott

(Elkan Baggott tidak main Instagram di hari pertandingan. (Foto: REUTERS)

Bahkan jumlah followers Elkan Baggott melebihi pengikut akun media sosial sang klub, Ipswich Town, yang hanya memiliki 224 ribu followers. Meledaknya jumlah followers Elkan Baggott terjadi semenjak eks pemain Gillingham FC ini memperkuat Timnas Indonesia U-19 asuhan Shin Tae-yong pada 2020.

“Pada hari-hari pertandingan atau setelah pertandingan, saya tidak akan menyentuh Instagram. Banyaknya komentar yang masuk dari orang-orang terkadang dapat mengganggu cara Anda berpikir ketika bermain. Jadi, saya belajar untuk membiarkannya saja,” kata Elkan Baggott saat diwawancara eksklusif BBC, Okezone mengutip dari BBC.

“Notifikasi di Instagram juga saya matikan. Saya mencoba membuatnya senormal mungkin,” lanjut bek bertinggi badan 196 sentimeter ini.

Terbukti sepanjang Piala Asia 2023, belum ada unggahan Elkan Baggott di media sosial. Unggahan terakhir Elkan Baggott terjadi enam hari lalu ketika Timnas Indonesia baru saja kelar menjalani laga uji coba kontra Iran.

Halaman:
1 2
      
