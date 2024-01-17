Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Bundesliga Liga Champions Liga Inggris Liga Italia Liga Spanyol Liga Indonesia Bola Dunia Klasemen Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Okezone Radio
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Infografis
Foto
Video
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME BOLA SEPAKBOLA DUNIA

Hadapi Timnas Indonesia, Vietnam Bakal Manfaatkan Lemahnya Pertahanan Skuad Garuda

Rio Eristiawan , Jurnalis-Rabu, 17 Januari 2024 |10:09 WIB
Hadapi Timnas Indonesia, Vietnam Bakal Manfaatkan Lemahnya Pertahanan Skuad Garuda
Timnas Indonesia kalah 1-3 dari Irak di laga pembuka Piala Asia 2023 (Foto: Reuters)
A
A
A

DOHA - Bek Timnas Vietnam, Pham Xuan Manh menyebut center bek menjadi kelemahan Timnas Indonesia. Ia menjelaskan The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- akan mencoba memanfaatkan kelemahan tersebut.

Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

 

Kedua tim akan sama-sama mengeluarkan penampilan terbaiknya untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sebab, Timnas Indonesia dan Vietnam mendapatkan kekalahan di laga pembuka Piala Asia 2023.

Sementara Pham Xuan Manh mengatakan seluruh punggawa Vietnam hadir menyaksikan laga antara Timnas Indonesia vs Irak. Menurutnya Skuad Garuda merupakan tim kompak dari setiap lini, sehingga Vietnam tidak akan mudah mendapatkan kemenangan.

"Seluruh tim juga menyaksikan bersama-sama pertandingan antara Indonesia dan Irak. Menurut saya pribadi, tim Indonesia adalah tim yang kompak, mumpuni," kata Pham Xuan Manh dikutip dari Soha, Rabu (17/1/2024).

"Tim mereka juga memiliki ikatan yang kuat. Saya kira ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi tim Vietnam," ujarnya.

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/27/51/2976323/kalahkan-rekan-cristiano-ronaldo-hingga-son-heung-min-bintang-timnas-malaysia-raih-gol-terbaik-di-piala-asia-2023-HMhIARPtAn.jpg
Kalahkan Rekan Cristiano Ronaldo hingga Son Heung-min, Bintang Timnas Malaysia Raih Gol Terbaik di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973565/media-malaysia-soroti-shin-tae-yong-yang-masih-belum-move-on-dari-kegagalan-timnas-indonesia-di-piala-asia-2023-7Q7SFC4UhF.jpg
Media Malaysia Soroti Shin Tae-yong yang Masih Belum Move On dari Kegagalan Timnas Indonesia di Piala Asia 2023
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/21/51/2973179/breaking-news-setelah-dinasihati-shin-tae-yong-son-heung-min-dan-lee-kang-in-resmi-berdamai-di-london-BUXsJ0tjOT.jpg
Breaking News: Setelah Dinasihati Shin Tae-yong, Son Heung-min dan Lee Kang-in Resmi Berdamai di London
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/02/20/51/2972856/5-pelatih-yang-dipecat-setelah-piala-asia-2023-nomor-1-bikin-timnas-indonesia-lolos-16-besar-zmpgd5acCJ.jpg
5 Pelatih yang Dipecat Setelah Piala Asia 2023, Nomor 1 Bikin Timnas Indonesia Lolos 16 Besar!
https://pict.sindonews.net/webp/850/pena/news/2025/10/28/50/1637549/monster-kelas-berat-agit-kabayel-tantang-daniel-dubois-dnc.webp
Monster Kelas Berat Agit Kabayel Tantang Daniel Dubois
https://img.inews.co.id/media/750/files/inews_new/2025/06/18/pelatih_juventus_igor_tudor_foto_x_juventus.jpg
Terungkap! Ini 3 Alasan Utama Igor Tudor Dipecat Juventus
Banner
Telusuri berita bola lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement