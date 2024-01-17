Hadapi Timnas Indonesia, Vietnam Bakal Manfaatkan Lemahnya Pertahanan Skuad Garuda

DOHA - Bek Timnas Vietnam, Pham Xuan Manh menyebut center bek menjadi kelemahan Timnas Indonesia. Ia menjelaskan The Golden Stars -julukan Timnas Vietnam- akan mencoba memanfaatkan kelemahan tersebut.

Vietnam akan menghadapi Timnas Indonesia di laga kedua Grup D Piala Asia 2023. Pertandingan tersebut dijadwalkan berlangsung di Abdullah bin Khalifa Stadium, Doha, Qatar pada Jumat (19/1/2024) pukul 21.30 WIB.

Kedua tim akan sama-sama mengeluarkan penampilan terbaiknya untuk bisa mendapatkan kemenangan. Sebab, Timnas Indonesia dan Vietnam mendapatkan kekalahan di laga pembuka Piala Asia 2023.

Sementara Pham Xuan Manh mengatakan seluruh punggawa Vietnam hadir menyaksikan laga antara Timnas Indonesia vs Irak. Menurutnya Skuad Garuda merupakan tim kompak dari setiap lini, sehingga Vietnam tidak akan mudah mendapatkan kemenangan.

"Seluruh tim juga menyaksikan bersama-sama pertandingan antara Indonesia dan Irak. Menurut saya pribadi, tim Indonesia adalah tim yang kompak, mumpuni," kata Pham Xuan Manh dikutip dari Soha, Rabu (17/1/2024).

"Tim mereka juga memiliki ikatan yang kuat. Saya kira ini akan menjadi pertandingan yang sulit bagi tim Vietnam," ujarnya.